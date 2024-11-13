Durmak yok

Suna ERDEN

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CTP’li vekillere birlikte istifa çağrısı yaptı. Arıklı, milletvekilliğinden istifa dilekçesini bugün CTP lideri Tufan Erhürman’a göndereceğini belirtirken “CTP’li vekillerle birlikte benim istifamı da meclise sunsun” dedi. Arıklı, milletvekilliğinden istifa etmenin yanı sıra Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili iddiaların başsavcılığa sorulmasını istedi.

Erhürman’ın, Arıklı’ya yanıtı gecikmedi. CTP lideri Erhürman, YDP lideri Arıklı’ya “erken seçime bu kadar istekliysen hükümette kalmaya neden devam ediyorsun?” diye sordu ve eyleme geçmesini istedi. Erhürman, YDP’li 2 vekilin hükümetten ayrılması halinde UBP ve DP’li vekil sayısının 27’ye düşeceğini belirterek ,29 milletvekili ile bir Meclis Başkanı'nı seçemeyen yapının bugünkü haliyle ve 27 ile güvenoyu alıp alamayacağını varın siz değerlendirin” dedi.

Arıklı’nın çağrısı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CTP’ye sosyal medyadan çağrı yaparak, 'erken seçim istiyorsanız gelin milletvekilliğinden birlikte istifa edelim' önerisinde bulundu.

Arıklı şunları kaydetti:

“Mecliste yaşananlar toplumu feci şekilde gerdi. Durumdan ne iktidarın ne de Muhalefetin memnun olmadığı gibi, bu saatten sonra her iki tarafın da geri adım atmasının mümkün olmadığı ayrı bir gerçek.

Muhalefet kendine göre haklı olabilir. Ama hukuku savunmanın yolu şiddet olmadığı gibi, koltuk kapma oyunu da değildir. Meclisi çalıştırmamak bu topluma yapılan en büyük ihanettir.

CTP’ ye önerilerim şunlardır;

-Erken seçim mi istiyorsunuz? Gelin birlikte Milletvekilliğinden istifa edelim. Diğer Partileri seçime zorlayalım.

-Anayasa Mahkemesine birlikte başvuralım. Tamam Anayasa Mahkemesi , “Meclis kararları Anayasa Mahkemesine götürülemez” diyerek bir karar verecektir. Ama belki de kararında meseleye ışık tutacak bir mesaj da verecektir bize. Niye hukuku zorlamıyorsunuz da şiddete başvuruyorsunuz? Kaldı ki Yüksek Mahkeme Başkanı bu konuda kendisine soru sorulduğunda; "Yorum yapmak istemiyorum. Konu önümüze gelebilir" diyerek size bir mesaj da verdi. Ama ısrarla bu yola baş vurmuyorsunuz . "Meclisteki 3 Hukukçunun görüşü yeterlidir" diyorsunuz. Karşı tarafta en az 50 hukukçunun görüşünün hiç mi önemi yok?

Anladık. Meclis kararları Anayasa Mahkemesine götürülemez. Peki Başsavcılıktan niye görüş istemiyorsunuz? Fazilet Hanım pekala Meclis Başkan Yardımcısı olarak Başsavcılığa görüş sorabilir. Zorlu Töre’nin seçilip seçilmediği konusunda Başsavcılığa başvurmak tamamdı, oradan gelecek yoruma herkes saygılı olmak zorundaydı da, şimdi niye Başsavcılığa iki satır yazı yazmaktan imtina ediyorsunuz? Buyurun, bu konularda atacağınız her adım da YDP olarak yanınızdayız. Ama şiddetten uzak durun. Çünkü şiddet şiddeti doğurur. Lütfen bunu yapmayınız.”



Erhürman’ın cevabı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın 'erken seçim istiyorsanız gelin milletvekilliğinden birlikte istifa edelim' önerisine sosyal medya aracılığıyla yanıt verdi.

Erhürman şunları belirtti:

“Dünyanın herhangi bir yerinde hükumet ortağı bir parti ana muhalefete "gelin birlikte milletvekilliğinden istifa edelim, diğer partileri erken seçime zorlayalım" çağrısını neden yapar?

Böyle bir çağrı, bu hükumet ortağının hükumette olmaktan, dahası hükumetin kendisinden memnun olmadığını ve erken seçim istediğini açıkça göstermez mi?

Peki erken seçime bu kadar istekliyse, hükumette olmaktan, hatta hükumetin kendisinden bu kadar memnuniyetsizse hükumette kalmaya neden devam eder?

İçinde bulunduğu hükumetin, memleketin, halkın hayrına olduğuna inanan bir hükumet ortağı böyle bir çağrı yapar ve dahası her fırsatta hükumetten çekilme tehdidi savurur mu?

Sn. Arıklı'nın partisi bugün hükumetten ayrılsa, yeni bir hükumet kurulması gerekir. 29 milletvekili ile bir Meclis Başkanı'nı seçemeyen yapının bugünkü haliyle ve 27 ile güvenoyu alıp alamayacağını varın siz değerlendirin.

Sn. Arıklı'nın nazik davetini aldık. Davetin sözden çıkıp eyleme dönüşmesi hükumetten ayrılmasıyla mümkün.

Ne demek istediğini tam olarak anlayamamıştım ama "söz ağızdan çıkar" demişti Sn. Arıklı. Nezaketinin ve samimiyetinin devam edeceğinden ve sözlerinin gereğini yerine getireceğinden eminiz! Bekliyoruz...”

Arıklı basın toplantısı düzenleyecek, Erhürman’a cevap verecek

Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ikinci açıklamayla Erhürman’a yanıt verdi.

Erhan Arıklı, “Sevgili Tufan Hocam, bizde söz ağızdan çıkar. Zat-ı alilerinize cevabımı yarın (bugün) saat 11.00’da düzenleyeceğim basın toplantısı ile vereceğim…” dedi.