2 bin 796 sürücü rapor edildi

KKTC’de bir haftada 61 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 27 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 4-10 Kasım tarihlerini kapsayan sürede 61 trafik kazası meydana geldi, kazaların 19’u yaralanma, 42’si hasarla sonuçlanırken, 27 kişi kazalarda yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (18) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (14), yakın takip (10) ve diğer etkenler (6) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan hasar miktarı 2 milyon 525 bin 100 TL iken kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

15 bin 239 araç sürücüsü kontrol edildi

Ülke genelinde 4 -10 Kasım tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 239 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2 bin 796 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat (678), mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (229) ,tehlikeli sürüş (16), dikkatsiz sürüş (33) , seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (210), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (22), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (75), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ( 460 ), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (50), trafik levha ve işaretlerine uymamak (126), trafik ışıklarına uymamak (8), muayenesiz araç kullanmak (61), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (47), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (14), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (7), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (16), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (5), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (35) ve 933 diğer trafik suçlarından rapor edildi. toplam 209 araç trafikten men edildi ve 7 sürücü ise tutuklandı.”

