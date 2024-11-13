‘Çalışan sahipsiz değil’

Filiz SEYİS

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görevli bir kamu görevlisine şiddet uygulanmasını protesto ederek, güvenlik tedbirleri alınmasını talep etti.

KTAMS, Sosyal Hizmetler Dairesi önünde eylem ve basın açıklaması yaparak, dairede görevli kamu çalışanına bir vatandaş tarafından uygulanan şiddeti ve konuya ilgisiz kaldığı gerekçesiyle ilgili bakanlığı kınadı.

Daire çalışanlarının da katıldığı eylemde, KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuştu, Genel Sekreter Serman Yiğit yazılı açıklamayı okudu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sosyal Hizmetler Dairesi'ndeki şiddet olaylarına ilişkin tedbir almadığı gerekçesiyle kınadığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na “sorumsuz ve ilgisiz" eleştirisinde bulundu.

Yaşanan şiddet olayının ilk olmadığını vurgulayan Bengihan, dairedeki kamu görevlilerinin güvenliğinin olmadığını belirtti. Bengihan, “Dairede dönem dönem benzer saldırılar olmasına rağmen çalışanlar için gerekli güvenlik tedbiri alınmadı. Çalışanlar sahipsiz değildir.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı “çalışanlarını dahi koruyamayan aciz bir bakanlık” olmakla itham eden Bengihan, “Siz kendi memurunuzu bile koruyamıyorsunuz, zor durumda olanları nasıl koruyacaksınız?” sorusunu sordu. Bengihan, çalışanların kendini güvende hissetmesinin önemine de değinerek, daireye güvenlik sağlanmasını istedi.

BRTK’da grev uyarısı

Öte yandan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) yaşanan sorunlara bir an önce çözüm bulunmazsa grev dahil her türlü hukuki ve eylemsel mücadeleyi vereceği uyarısında bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yasada tanımı olmamasına rağmen kurumda 5 ayrı statüde çalışanın bulunduğunu belirterek, kadroların netleştirilmesinin elzem olduğunu belirtti.

