İçini boşaltıp çöpe attı

Ercan Havalimanında yerde bulduğu cüzdanı içerisindeki paraları aldıktan sonra erkekler tuvaletindeki çöp kutusuna atan 74 yaşındaki Sadi Necdet Kandemirsoy ülkeden çıkış yapmak üzereyken tutuklandı. Zanlı dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak, ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 11 Kasım 2024 tarihinde, Ercan Havalimanı içerisinde, bir şahsın düşürdüğü içerisinde bin ABD Doları, 100 Euro ve 4 bin TL nakit para ile muhtelif kartlar bulunan cüzdanı bularak çaldığını söyledi. Polis, ne zanlının aynı gün izlenen kamera görüntüleri sayesinde tespit edildiğini ve ülkeden çıkış yapmak için beklerken havaalanında tutuklandığını belirtti. Polis, paraların zanlının üzerinde, cüzdanın ise erkek tuvaletinde çöp kutusunun içerisinde bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

