Koğuşlar doldu taştı

Polisin geçtiğimiz hafta sonu ülke genelinde düzenlediği asayiş operasyonu sırasında Lefkoşa’da kaçak oldukları tespit edilerek tutuklanan yabancı uyruklu 14 kişi dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, 4’ü Bangladeşli, 8’i Nijeryalı, biri Kamerunlu bir diğeri de Pakistanlı olan zanlıları 20 gün süreyle cezaevine gönderdi.

Kapasitesi 625 olduğu halde geçtiğimiz hafta itibarıyla 844 mahkum ve tutukluyu barındıran cezaevinin nüfusu 14 kişinin eklenmesiyle 858’e çıktı.

Zanlılar 20 günün ardından KKTC’de ikamet izinsiz yargılanacak ve cezaları açıklanacak. Verilecek cezanın ardından zanlılar deport edilecek.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar ülkede kaçak yaşam sündükleri süreler açıklandı.

Bangladeşli zanlılardan Khondakar Baitul Anam’ın 15 Ekim 2017 tarihinden beri 2 bin 155 gündür ülkede kaçak kaldığı belirlendi.

Bangladeşli MD Helal Uddın'nin 162 gün, Abdur Rahim'in ise 154 gündür ülkede kaçak kaldığı ortaya çıktı. Bangladeşli Shala Uddın'in ise 162 gün süreyle ülkede izinsiz kaldığı belirlendi.

Pakistanlı Abdur Rehman'ın 151 gündür ülkede kaçak kaldığı açıklanırken, Kamerunlu Masango Lemuel Ndobo'nun bin 374 gündür ülkede izinsiz yaşadığı tespit edildi. Nijeryalı zanlılardan Osakioyamen Bazuaye'nin bin 225 gün, Masango Lemuel Ndobo'nun Klisdom Nwachukwu'nun 343 gün, Chukwudi samson Igwe'nin 343gün, Daniel Chukwudi Nkwo'nun 885 gün, Innocent Chinweoke Chibuike'nin bin 73 gün, Kenechukwu Christian Okeke'nin 343 gün,Eghosa Edwin Ogbeborn'in 343 gün ve Monday Onu'nun 609 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığı açıklandı.