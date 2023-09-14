Tüm ‘yolsuzluk’ dosyaları kapandı

Raif DOĞRU

Kuzey Kıbrıs’ta yolsuzluk ve suiistimal olaylarında meydana gelen artışların, geçmişte yaşananların yargıya taşınmadan kapatılmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Bunlardan bir tanesi de ‘tarihi geçmiş ilaçlar’ dosyası.

Sağlık Bakanlığı deposunda 4 yıl öncesine göre 200 milyon liralık tarihi geçmiş ilaç ortaya çıkarılmış ve bu ilaçlar kısa bir süre önce 20 milyon lira harcanarak imha edilmişti.

KKTC’nin kurulmasından bu yana gerek Kıbrıs Türk Hava Yolları, gerekse Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda malzeme alımları, bakım-onarım-kira gideri gibi milyonlarca dolarlık yolsuzluk ve suiistimal iddiası ortaya atılmış, dosyalar hazırlanmış, hatta meclis araştırması yapılmıştı. Ama bunlarla ilgili dosyalar da yargıya taşınmadı.

İşte kapatılan önemli dosyalar:

1-Tarihi geçmiş ilaçlar

6 Ağustos 2019 tarihinde dönemin Sağlık Bakanı Ali Pilli ‘Tarihi geçmiş’ 200 milyonluk ilacın çöpe gideceğini açıklamış ve konuyla ilgili soruşturma yapılacağını söylemişti. Sonuçta Meclis Araştırma Komitesi bu konuyu yargıya taşıyacak adımlar atmadı. İlaçları imha için de Türkiye’den sağlanan yardımla 20 milyon lira harcandı.

2- Kıb-Tek dosyası

Kimisi ihale ile kimisi ihalesiz 100 milyon Euro’nun üzerinde malzeme ve jeneratör alımıyla ilgili kalın bir dosya hazırlandı. Fakat 2009 yılından bu yana konu yargıya taşınmadı.

3-KTHY dosyası

Meclis Araştırma Komitesi, 13 aylık bir sürenin sonunda KTHY’nin zararı ve borçlarına ilişkin rakamları ortaya çıkardı ve rakamın 125 milyon dolar olduğunu bildirdi. Fakat bu olay da yargıya taşınmadı.

4- Hayali Hellim İhracatı

Romanya üzerinden İngiltere’ye ihraç edilmesi planlanan hellimle ilgili soruşturma 2009-2010 tarihlerinde yürütüldü. Soruşturmayı Lefkoşa Polis Müdürlüğü yürüttü. Peki sonucu ne oldu?.Dosya KKTC Başsavcılığı tarafından ‘mesele yok’ olarak kapatıldı.

5- Telekomünikasyon Dairesi

Telekomünikasyon Dairesi Milenyum Telefon Kartları Dosyası. Soruşturmayı Polis Mali Şube Amirliği yürüttü. Bir sanık 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6- Başbakanlık taşıt bakım ve onarım akaryakıt yağ alımları dosyası 2012-13 yıllarıyla ilgili Mali Suçlarla Mücadele amirliğinin yürüttüğü tahkikatın sonucu çıkmadı.

7-. Ece Un Fabrikası meselesi

Ece Un Fabrikası’nın kiralanması ve Çağsın Trading Ltd’e emaneten verilen buğday stokunun buharlaşması. Yani yok edilmesine ilişkin dosya Başsavcılık tarafından dava geri çekilip kapatılmış.

8- Geçitkale-Meriç Lefkoşa enerji hattı

Geçitkale-Meriç Lefkoşa enerji hattı ve elektrik direklerinin alan çevresine dikilerek Geçitkale Havaalanı uçuşlara kapatılmıştı. Dava dosya Başsavcılıkça kapatılmış.

9- Kıb-Tek’in 3. Etap iletim dağıtım projeleri dosyası

Kıb-Tek’in 3. Etap iletim dağıtım projeleri dosyası ‘Mesele yok’ denilerek başsavcılıkça kapatıldı.

10- Biokim Ltd dosyası

Biokim Ltd’in ürettiği taban gübresinin analiz raporunun sahte olduğu yönündeki dosya Başsavcılık tarafından kapatıldı.

Foto>>Tarihi geçmiş 200 milyonluk ilaç çöpe atıldı

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023, 10:03