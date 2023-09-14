Geri adım atmak yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, reçete dolandırıcılığıyla ilgili tv2020’ye açıklamalarda bulundu.

Gündem Özel programına telefonla bağlanan Gardiyanoğlu, reçete vurgunuyla ilgili şimdilik polise 5 serbest çalışan hekim ile 20 eczanenin isminin verildiğini söyledi. Bakan Gardiyanoğlu, “Ben bu işin sonuna kadar gideceğim, sonucu ne olursa olsun gideceğim. Görev süresince her türlü suiistimale geçit vermeyeceğim” dedi.

Kendisinin göreve gelmesinin ardından Sosyal Sigortalar Müdürü’nün başkanlık ettiği bir ekibin konuyu araştırmaya başladığını ve 25 günlük süreçte çok sayıda belge ve emareye ulaştıklarını dile getiren Gardiyanoğlu, buldukları emareleri Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim ettiklerini kaydetti.

Gardiyanoğlu konuyla ilgili Polis Genel Müdürlüğü’nde özel bir ekip kurulduğunu belirtti.

Bakan Gardiyanoğlu “Bir doktorun 6 bin, bir başka doktorun 5 bin reçete yazdığını tespit ettik. Doktorların çalıştığı eczaneleri de belirledik” dedi.

Bir ilaç satıyor, iki ilaç yazıyor

Bakan, dolandırıcılık yöntemini de anlattı ve şunları söyledi:

“Mesele bir hasta eczaneye gidiyor. Bir adet ilaç alıyor. Eczacı ilacın üzerindeki barkodu sisteme okutuyor. İlaç alacak şahsın cep telefonuna onay kodu geliyor. Eczacı bu kodu sisteme giriyor ancak iki tane ilaç satıldığını kaydediyor. Şahsa ise bir ilaç alıyor.

Öte yandan ayın son günlerde bazı eczacıların sisteme bir günde 3 bin reçete yazdığını gördük. Doktor kontrolünden geçmeyen, reçete yazılmayan kişilerin adını kaydettiklerini belirledik.”

İlaç gideri 38 milyonda 96’ya çıktı

Bakan Gardiyanoğlu, 2022 yılının 12 ayında devletin eczanelere ilaç için ödediği rakamın 38 milyon TL olduğunu söyledi. Bakan, 2023 yılının ilk 7 ayında ise 96 milyon TL ödeme yapıldığını belirtti.

Gardiyanoğlu, “Arada büyük fark var. Tüm kayıtlar mercek altına alınacak” dedi.

Bakan Gardiyanoğlu, “Ben bu işin sonuna kadar gideceğim, sonucu ne olursa olsun gideceğim. Görev süresince her türlü suiistimale geçit vermeyeceğim” ifadesini kullandı. Sistemin sıfır kaçak, sıfır toleransla yürümesi için gerekenleri ele aldıklarını kaydeden Gardiyanoğlu, alınan kararlar arasında anlaşmaların ve yazılımın yeniden ele alınması bulunduğunu dile getirdi.

Gardiyanoğlu dijital sisteme geçilmesiyle konu hakkında kanıtlara ulaşılabildiğini ifade etti.

Çalışma affı gündemde

Bakan, ayrıca herkese bir fırsat vermek için çalışma affını hayata geçireceklerini dile getirdi.

Gardiyanoğlu, “ Aftan sonra ülke genelinde kaçak yaşamla mücadele edeceğiz.

Kayıt dışı insan çalıştırmaya devam edenlere yaptırım uygulanacağız” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023, 10:03