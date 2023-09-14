200 Euro’ya oturum izni

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi’nin, veri tabanına erişerek yüzlerce yabancı uyruklu kişiye oturum izni veren İranlı zanlılar Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri ile İman Tousi, dün yeniden mahkemeyhe çıkarıldı. Mahkemede, zanlıların kişi başına 200 Euro karşılığında sahte oturum izni verildiği ve 20 bin kişilik telegram grubunda reklam yaptıkları açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Yahya Suiçmmez, 31 Ağustos 2023 tarihinde, Muhaceret Dairesi’nden elde edilen bilgide, 10 yanabcı uyruklu şahsın evrak ile daireye başvuru yapmadığı halde veri tabanından direk oturum izni aldığının öğrenildiğini ve yapılan incelemede, veri tabanına erişimi olan şirkette görevli olan zanlı 1 Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri’nin, 10 yabancı uyruklu şahsa, veri tabanına erişim sağlayarak oturum izni çıkardığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlı 2 İman Tousi’nin de, bu bahse konu 10 kişiden biri olduğunu, ancak diğer 9 yabancı uyruklu şahsın, sisteme başvurularında kendi telefon numarası ile müracaat ettiğinin belirlendiğini bildirdi.

Ofis arandı

Polis, şirketten yapılan soruşturmada, zanlı Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri’nin, sadece teknik destek amaçlı veri tabanına erişim izni olduğunun belirlendiğini söyledi. Zanlı Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri’nin ofisinde yapılan aramada cep telefonu, bilgisayar 2 hard disk ve 3 USB bellek ile zanlıların cep telefonlarına el konduğunu bildiren polis, yapılan incemele sonucu, daha önce oturum izni alan 103 yabancı kişinin müracaatlarında, zanlılara ait cep telefonu numaralarının kullanıldığının belirlendiğini anımsattı.

6 kişi aranıyor

Polis, ayrıca, zanlıların, telegram uygulamasında 20 bin kişilişk bir sohbet grubunda, Nisan 2022 tarihinden bu yana,, kısa sürede oturum izni çıkardıklarına dair reklam yaptıklarının da belirlendiğini açıkladı. Yapılan ileri tahkikatta, ilk etapta zanlıların 200 Euro karşılığında sahte oturum izni verdiklerinin belirlendiğini bildiren polis, zanlı 2 İman Tousi adına yapılan 103 başvurunun, şu ana kadar 29 tanesinin usulsüz olduğunun belirlendiğini, bu sayının kuvvetle ihtimal artacağını söyledi. Mesele kapsamında 62 ifade alıdığını ve 30 kişinin sorgulandığını bildiren polis, 5 cep telefonuna emare olarak el konduğunu ve aranmakta olan 6 kişinin olduğunu açıkladı ve mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti. Zanlı avukatları Mustafa Kocatürk ile Mustafa Şener, talebe itiraz etmezken, avukat Şener, zanlı 2 İman Tousi’nin sadece iş takibi yaptığını, yapılan işlemlerin sahteliği ile bilgisi olmadığını iddia etti. Mahkeme zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.