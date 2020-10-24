Maskeli defile

Moskova’da gerçekleşen Mercedes-Benz Moda haftasında ilkbahar - yaz kreasyonları tanıtıldı

Maskeli defile
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Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşen Mercedes-Benz Moda haftası renkli defilelere ev sahipliği yaptı. Moskova'da 3 farklı yerde gerçekleştirilen defilede modacı Julia Dalakian’ın ilkbahar - yaz kreasyonu tanıtıldı. Trekhgornaya Manufaktura, Kompleks “Nadezhda” da gerçekleşen defilede Svarka moda evinin kreasyonu tanıtıldı. Kreasyonlar moda severler tarafından beğeni topladı. Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde gerçekleşen defilelerde izleyenler ve mankenler maske taktı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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