Maskeli defile

Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşen Mercedes-Benz Moda haftası renkli defilelere ev sahipliği yaptı. Moskova'da 3 farklı yerde gerçekleştirilen defilede modacı Julia Dalakian’ın ilkbahar - yaz kreasyonu tanıtıldı. Trekhgornaya Manufaktura, Kompleks “Nadezhda” da gerçekleşen defilede Svarka moda evinin kreasyonu tanıtıldı. Kreasyonlar moda severler tarafından beğeni topladı. Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde gerçekleşen defilelerde izleyenler ve mankenler maske taktı.

