Meritta’nın tedavi ettiği kaplumbağa sayısı 30’a ulaştı

Merit International Otelleri bünyesinde sürdürülebilir bir doğa için başarılı faaliyetler yürüten Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, doğal yaşamlarına yeniden adapte ettiği kaplumbağalar ve yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile deniz kaplumbağaları hakkında farkındalık yaratmaya ve toplum bilincini artırmaya devam ediyor. Bu amaçla doğa ve hayvan sever kitleleri bir araya getiren önemli projelere de imza atan Meritta ekibinin, bugüne kadar tedavisini tamamlayıp iyileştirdiği ve doğal yaşam ortamları olan denizlere geri gönderdiği kaplumbağa sayısı 30’a ulaştı.

Tedaviye ve bakıma ihtiyaç duyan deniz kaplumbağalarının gerekli tüm desteği alabilmesi için Kuzey Kıbrıs’taki balıkçıların ve hayvan severlerin de desteği ile özverili çalışmalar yürüten Merkez tarafından geçtiğimiz günlerde 2 deniz kaplumbağası daha iyileştirilerek denize bırakıldı.



Kara: Zorlu bir süreç sonunda gelen mutluluk

Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, bugüne kadar pek çok yaralı deniz kaplumbağasına müdahale ettiklerini aktararak boğulma vakalarına çok sık rastladıklarını; bununla birlikte kasti yaralamalara da denk geldiklerini üzülerek belirtti. Kasti yaralamalara maruz kalan hayvanların birçoğunun aldıkları yoğun travmalar sebebi ile hayatta kalamadığını ifade eden Sargın Kara, geçtiğimiz aylarda sık yaşanan kasti yaralamalar sebebi ile hayatlarını kaybeden deniz kaplumbağalarına dikkat çekti. Merkez’de geçirdiği uzun bir tedavi sürecinin ardından yaşama tutunmayı başaran Ahmet’in tedavisi hakkında detayları da aktaran Sargın Kara, Merkez’e getirildiğinde oldukça derin yaraları olan Ahmet’in yüzgecinde de iyileşmesi en güç enfeksiyonlardan biri olan kemik enfeksiyonu tespit edildiğini belirtti. Enfeksiyonun ilerleyerek yüzgecini tamamen kaybetmesini önlemek amacıyla birtakım cerrahi operasyonlar uygulayarak tedaviyi tamamladıklarını ifade eden Sargın Kara, zorlu bir süreç sonucunda tekrardan özgürlüğüne kavuşması ve doğada yaşama şansını elde etmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Tibuk: Daha geniş kitlelere yayılmasını hedefliyoruz

Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, geçtiğimiz günlerde tedavisi sona eren Ahmet ve Niymeti ile birlikte bugüne kadar toplam 30 deniz kaplumbağasını doğa ile tekrardan buluşturduklarını belirterek deniz kaplumbağalarını kurtarmaya ve iyileştirmeye büyük bir mutlulukla devam edeceklerinin altını çizdi. Deniz kaplumbağalarının ait oldukları ortamlarında sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebilmeleri için, projelerinin devamlılığını ve daha geniş kitlelere yayılmasını hedeflediklerini belirten Tibuk, “bu hedef ışığında her geçen gün daha fazla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.