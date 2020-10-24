Türkiye'de salgın ikinci zirve döneminde

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz" dedi.

Salgınla mücadelede Bursa ve çevre illerdeki durumla ilgili toplantılar yapmak üzere kente gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Burada bölge toplantısına katılan ve 5 ilin sağlık müdürleri ile saha koordinatörleriyle görüşen Koca, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova olmak üzere 5 ilin sağlık müdürleri, başhekimleri ve sahada görev alan koordinatörleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Riskin boyutu arttı

Bakan Koca, son birkaç günde riskin boyutunun arttığını vurguladı.

Mevcut koşullarda, sağlık ordusunun gücü, hastanelerin kapasitesi, hizmet için gerekli imkanlar, sahadaki ekipler, test sayıları, temaslı taraması, izolasyon ve hepsinden önemlisi devletin bu mücadeleye verdiği önemden yana kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini kaydeden Koca, "İnanıyorum ki, yoktur. Virüsün bulaştığı kişilerin büyük kısmında belirti görülmemesi sevindiricidir. Fakat bu durum, işin ciddiyetini azaltmıyor. Çünkü salgın bize şunu öğretti; virüsün yayılması, sadece daha fazla sayıda insanın hasta olması, hayatını kaybetmesi değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli aşımız için 16 aşı çalışması devam ediyor

Fahrettin Koca, Çin ve Almanya'da yürütülen Kovid-19 aşılarıyla ilgili soru üzerine de iki şirketin faz 3 aşı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, kasım ayı sonunda konuyla ilgili bir bilgilendirme olacağını söyledi.

Bu aşı çalışmalarının sadece bir tip değil yan etkisi azaltılmış aşılar olmak üzere birden çok tipte olduğunu vurgulayan Koca, gelecek hafta sonunda inaktif bir aşının çalışmalarının biteceği bilgisini vererek, seçilmiş kişilere 5 günlük karantina uygulayarak aşılama yapılacağını belirtti.

74 kişi hayatını kaybetti

Bu arada Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 165 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 115 bin 979 Covid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1648 oldu, son 24 saatte 1493 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 992 bin 246'ye ulaştı. Hasta sayısı 357 bin 693, vefat sayısı 9 bin 658, ağır hasta sayısı 1648, aktif hasta sayısı 36 bin 515 oldu.

