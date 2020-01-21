Maxim Royal’de Altaylı geceler devam ediyor

Maxim Royal, nostaljik gazino eğlenceleri ile Kuzey Kıbrıs gecelerinde vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Maxim Royal sahnesinde canlı performans serisini sürdüren ünlü şarkıcı Altay, konuklarına yine unutulmaz bir gece yaşattı.

Maxim Royal’de eğlence, bir klasik haline gelen fasıl grubunun müzik ziyafeti, ünlü şovmen Gediz’in kahkaha fırtınası ve oryantal grubunun kıvrak danslarıyla başladı.

Rezervasyonları günler öncesinden dolan Maxim Royal’de hayranlarının alkışları arasında sahneye gelen Altay, tempoyu hiç düşürmedi.

Gelen istek parçalarla birlikte sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Altay, programını normal süresi bitmesine rağmen uzattı.

Hayranlarını kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren Altay, Kuzey Kıbrıs’ta gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 10:59