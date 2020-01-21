Sağlık adına  güzel gelişme

Kıbrıs’taki ikinci kalp nakli gerçekleşti. KKTC’de böbrek naklindeki sayı 45’e ulaştı.

Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin bağışçı olmasıyla, 16 Ocak’ta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 57 yaşındaki bir hastaya kalp nakli yapıldı. Aynı gün hastanede yaşları 59 ve 65 olan iki hastaya böbrek nakli yapıldı.

Kalp ve böbrek nakli gerçekleşen hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de katılımıyla dün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde organ nakilleriyle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Sağlık Bakanı Pilli ve uzmanlar halka, “Organ bağışı konusunda duyarlı olun” çağrısı yaptı.

9 ay önce ilk kalp nakli gerçekleştirilen 50 yaşındaki Veli Çelik de basın toplantısına katılarak, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı ve bağış konusundaki duyarlılık çağrısını yineledi.

Verilen bilgiye göre, ilk canlı naklin 2015’te yapıldığı KKTC’de, 28’i kadavradan, 17’si canlı vericiden olmak üzere 45 böbrek nakli gerçekleşti. Böbrek nakillerinin KKTC’de yüzde 62’si kadavradan yapılırken Türkiye’deki kadavradan nakil oranı yüzde 20 civarlarında.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Bu başarı ülkemizindir, hastanemizindir. Alt yapı eksiklerimiz vardır ama bu şartlarda bile çok güzel işlere imza atılıyor… Ekipleri kutluyorum” dedi.

Akdeniz Üniversitesi ekibine teşekkür etti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Nefroloji ve Üroloji ekipleri ile organ nakli konusundaki çalışmaların birlikte yürütüldüğü Antalya Akdeniz Üniversitesi ekibine teşekkür etti.

Bakan Pilli, çoğu ülkede henüz organ nakli yapılamadığına işaret ederek, KKTC’nin nakil konusunda bu aşamaya gelmesinin büyük başarı olduğunu söyledi.

Pilli, “Bu başarı ülkemizindir, hastanemizindir. Bu bizler için gurur kaynağıdır. Alt yapı eksiklerimiz vardır ama bu şartlarda bile çok güzel işlere imza atılıyor… Bu bir özveridir. Ekipleri kutluyorum” dedi.

Pilli, Kalp Damar Cerrahi Servisi’nin yeni bir merkeze taşınması, var olan servisin yoğun bakım ünitesine dönüştürülmesi için hedeflerine işaret etti. Pilli, nefroloji kliniğinin önümüzdeki haftalarda açılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli, basından, sadece olumsuzlukları değil sağlıktaki başarılı işleri de halka yansıtmasını istedi, “Tüm hastanelerdeki, sağlık ocaklarındaki ekiplerimiz özverili şekilde çalışıyor. Bunu herkes bilmeli…” dedi.

Başhekim Özyılkan da konuştu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, “Hastanemizde sadece KKTC’nin değil adanın ilk kalp nakilleri gerçekleştirildi. Böbrek nakillerinin sonuçları da yüz güldürücüdür” şeklinde konuştu.

Kalp ekibi görüşlerini aktardı

Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Dr. Ozan Emiroğlu, kalp nakliyle ilgili bilgi verdi.

Emiroğlu, KKTC’de kalp ameliyatlarına 2007’de başladıklarını kaydederek, “Sende 20 ameliyattan 200 ameliyata ulaştık. 1 ameliyathanemiz var, yatak sayımız az. Hasta sayısı giderek artıyor. Sadece acil kalp ameliyatlarını yapabilir hale geldik. Umudumuz daha çok hastaya daha rahat hizmet verebileceğimiz bir merkeze çok yakında ulaşmamızdır” dedi.

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, ülkede kalp ve damar hastalıklarının giderek arttığını, birinci sırada ölüm sebebi haline geldiğini kaydetti.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Osman Beton, 40 civarında hastanın kalp nakli beklediğini kaydetti.

Beton, “Kalp nakline ihtiyaç giderek artıyor. Bağışçı artarsa biz de hastalarımıza yardımcı olabileceğiz” dedi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, “Bu noktaya gelmek için ciddi bir süreçten geçtik. Bu, bizim için gurur ve onur vericidir. Bu başarı hastanemizindir” şeklinde konuştu.

Nefroloji ve üroloji uzmanları da konuştu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Duriye Deren Oygar, KKTC’de 28’i kadavradan, 17’si canlı vericiden olmak üzere 45 böbrek nakli gerçekleştiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının organ bağışı konusunda duyarlı olduğunu belirten Duriye Deren Oygar, özellikle bağışçı olan son iki vakanın 20’li yaşlarda üniversite öğrencisi olduğuna, evlatlarını almak için Türkiye’den gelen ailelerin bağışta bulunduğuna dikkat çekti.

Üroloji Uzmanı Dr. Necmi Bayraktar, ilk önce böbrek nakli alanındaki çalışmaların Hacettepe Üniversitesi ile iş birliği içinde yürütüldüğünü, gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra organ nakillerini artık kendi ekip ve personelleriyle yaptıklarını belirtti.