‘Korsanlık’ suçlaması

Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisinin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) bulunan 8’inci parsele demir atması, Güney Kıbrıs’ta yoğun tepkiyle karşılandı.
Fileleftheros gazetesi “8’inci Parsele Demir Attı – Türkiye Yavuz’u Kıbrıs’ın Güneyine Hali Hazırda Tahsis Edilmiş Bölgeye Gönderdi – Türkiye Korsan Devlet Olma Yönünde” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisini Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 8’inci parsele gönderdiğini belirterek, Rum hükümeti ve siyasi partilerden konuya ilişkin yapılan açıklamaları yansıttı.
Gazete, Türkiye’nin hali hazırda Total-Eni şirketlerine tahsis edilmiş parsele Yavuz sondaj gemisi göndermesinin Kahire’de yapılan enerji forumuna tepki koymak, Fransa ve İtalya’nın tepkisi ölçmek ve bölgede kendi çıkarlarını koruduğunu göstermek gibi amaçları olabileceğini belirterek, Rum hükümetinin diplomasi dışında başka tepki verebileceği bir yol olmadığının ise bilincinde olduğunu yazdı.
Türkiye’nin, Nisan ayında KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kıbrıs Türk toplumuna da mesaj vermeyi ve doğal gaz sorununun Kıbrıs sorununun çözümüyle çözüme kavuşabileceği mesajını da iletmeyi amaçlamış olabileceği yorumunda bulunan gazete, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ile İkili İlişkiler ve Denizcilik Havacılık Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes’in açıklamalarına yer verdi.
Partiler kınadı
Öte yandan Rum Başkanlık Sarayı ve siyasi partileri yaptıkları açıklamalarda Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisini 8’inci parsele göndermesini kınadılar.
Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin AB ve uluslararası toplumun çağrılarına rağmen uluslararası hukuku çiğnemeye ve yasa dışı eylemlerde bulunmaya devam ettiği iddiasında bulunuldu.
Açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de korsan devlet olma yolunda ilerlediği öne sürülürken sondajların Kıbrıslı Türklerin yararına ve KKTC’den izinle yapıldığı argümanlarının ise “dayanaksız, yasadışı ve geçersiz olduğu” iddia edildi.
Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Türkiye’nin söz konusu eyleminin Kıbrıs sorununun çözümü için özlü müzakerelerin yeniden başlamasına katkı sağlamadığını söylediğini yazdı.
AKEL’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin bu eylemiyle “bugüne kadarki gerçekleştirdiği tüm kışkırtma düzeylerini aştığı” iddia edilerek, Yavuz gemisinin gönderildiği 8’inci parselin, Türkiye’nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği alanın dahi dışında bulunduğu savunuldu.
Rum Ekologlar Hareketi ve Vatandaşlar İttifakı tarafından yapılan açıklamalarda da Türkiye’nin eylemi kınanırken, Rum hükümetinin ülke egemenliğini korumakta yetersiz kaldığı ifade edildi.
gulsun erol citci estep boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - 1 gün Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak