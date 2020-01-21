Terfiler tehlikede

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), 29 Ocak’ta emekliye ayrılacak olan Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) üyesinin yerine yeni atama yapılmaması durumunda binlerce kamu çalışanının terfi haklarının uzunca süre ellerinden alınacağını savundu.

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaklaşan seçimler nedeniyle bu atamayı yapmayacağı yönünde bilgi aldıklarını iddia ederek, şöyle devam etti: “Bu atama yapılmazsa bilinmelidir ki binlerce kamu çalışanının terfi hakları uzunca bir süre ellerinden alınacaktır. Zaten iş yükü inanılmaz ağır olan KHK’nun yazılı sınavını yapmış olduğu sınavların sözlülerini yapamaması durumunda; hem KHK yeniden bu sınavların yükünü tekrar yüklenmek zorunda kalacak, hem de sınavda başarılı olanlar sınavın yasal geçerlilik süresi dolacağından hak mahrumiyetine uğrayacaklardır.”