Görüş alış verişinde bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte, Sönmezliler Ocağı ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Erhürman’ın ziyaretlerinde, Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik görüş alış verişinde bulunuldu.

Erhürman, Sönmezliler Ocağı anı defterini de imzalayıp yönetim kuruluyla fotoğraf çektirdi.

Ardından Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’ne giden Tufan Erhürman, spor alanında atılması gereken adımlardan bahsetti.

GÜKAD’ın konuğu olacak

Öte yandan Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD), Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik “Söyleşi” programları düzenliyor.

GÜKAD Yönetim Kurulu adına Mehtun Muslu’nun açıklamasına göre, Güzelyurt halkının Cumhurbaşkanı adayları ile buluşmasının hedeflediği etkinliklerinde, adayların özellikle Doğu Akdeniz, Ekonomi ve Kıbrıs konusu üzerine vizyonları ile Güzelyurt özelinde, iç politikaya bakış açıları, sohbet formatında ele alınacak

“Söyleşi” toplantılarının ilki bugün akşam saat 19.30’da GÜKAD Lokali’nde düzenlenecek. Geceye konuk konuşmacı olarak CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman katılacak.