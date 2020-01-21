Sıkı önlemler alındı

İsviçre'nin Davos kasabasında yarın başlayacak 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) sıkı güvenlik önlemleri ve protestolar dikkati çekiyor.

“Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" temasıyla 21-24 Ocak’ta 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi yoğun güvenlik önlemleri altında yapılıyor.

İsviçre asker ve polisi, Davos kasabasıyla bağlantılı kara ve demir yollarını sıkı denetliyor.

Bölge çevresinde çok sayıda güvenlik noktasında kimlik bilgileri kontrol ediliyor.

Davos'a giden siviller güvenlik güçlerince sıkı biçimde aramadan geçiriliyor.

Yüksek binalar ve tepelerde keskin nişancılar nöbet tutuyor. Bölgeye, akredite olmayan hiç kimsenin girişe izin verilmiyor.

Bu arada Davos'a 20 kilometre uzaklıktaki otoyolda WEF'i protesto için İsviçre'nin farklı kentlerinden gelen eylemciler renkli görüntüler oluşturdu.

Trump için özel güvenlik önlemleri

Öte yandan, Davos'un üzerinde helikopterler devriye uçuşu gerçekleştiriyor.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump’ın katılacak olması güvenlik tedbirlerinin daha sıkı yapılmasına neden oluyor. Bu yılki Davos Zirvesi'ne 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak.