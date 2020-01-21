Birbirinden avantajlı turları ile misafirlerine hizmet veren Demtur Travel’ın, Uzak Doğu turları büyük ilgi görüyor. Büyülü atmosferi ile her daim gözde tatil bölgelerinden biri olan Uzak Doğu’yu keşfetmek isteyen misafirler Demtur Travel’ı tercih ediyor.

Eğlenceli ve renkli hayatıyla bilinen Bangkok’tan, gökdelen ve dev bahçeleri ile adeta zenginliğin ülkesi olarak anılan Singapur’a, plajları ve birbirinden renkli etkinlikleri ile cezbeden Pattaya’dan, doğası, beyaz kumsalları ve turkuaz denizi ile büyüleyen Phuket’e, UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan güzellikleriyle kendine hayran bırakan Malezya’dan, 7 bin 508 Ada ile Dünyanın en büyük takım ada devleti olarak bilinen Endonezya’ya, kendine özgü kültürü ve tarihi yerleri ile merak uyandıran Vietnam’dan, Güney Doğu Asya’nın en büyük gölü Tonle Sap’ın görülebileceği Kamboçya’ya, Uzak Doğu’nun her bir köşesine gerçekleştirilen turlar ile Demtur Travel’ın misafirleri büyülü dünyayı keşfediyor.

Uzak Doğu turları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen misafirler 0850 390 66 66 numaralı hattından yetkililere ulaşabilecekler.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 10:59