Merit Lefkoşa Hotel’de sahne alan Tania Tsera, dinleyenlerini coşturdu

Sirtaki şov

Merit Lefkoşa Hotel’de sahne alan Tania Tsera, dinleyenlerini coşturdu

 Merit Lefkoşa Hotel & Casino, geçtiğimiz Cuma gecesi Tania Tsera ile sevenlerini coşturdu. Yunan müziğinin duayen sanatçılarından Tania, tüm gece boyunca Türk ve Rum sevenleriyle özel sirtaki ve danslarıyla muhteşem bir geceye imza attı. Yaklaşık iki saat süren bu güzel geceye ev sahipliği yapan Merit Lefkoşa Hotel & Casino yönetici ve çalışanları da Tania ve ekibini misafir etmekten onur duydu. Performanslarının sonunda teşekkür çiçeğini kabul eden sanatçı ve ekibi Merit Lefkoşa’da sahne almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. 

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2019, 04:27
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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