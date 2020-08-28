Merit Park'ta muratlarına erdiler

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2020, 10:33

Merit Park Hotel geçtiğimiz günlerde muhteşem bir organizasyon ile rüya gibi bir düğüne ev sahipliği yaptı. Begüm Sarsılmaz ve Umut Gürler çifti muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdiler.Girne Polis Müdürlüğünde Adliye Amiri olarak çalışan İlker Gürler ve eşi Alsancak İlköğretim Okulunda İlkokul Öğretmeni olan Duran Gürler’in oğulları Umut ile Sarsılmaz Şoför Okulunun sahibi Ahmet Sarsılmaz ve eşi Şehit Tuncer İlkokulunda İlkokul Öğretmeni olan Naime Sarsılmaz’ın kızları Begüm hayallerinin düğününü Merit Park Hotel’de gerçekleştirdi. Lefkoşa’da bulunan Diet-Çe Sağlıklı Beslenme ve Diyet Merkezini işleten çift; aileleri, akrabaları ve arkadaşları ile unutulmaz bir düğün töreni yaşadı. Davetliler ise bu muhteşem nikah ve düğün töreninin tadını doyasıya çıkardı.