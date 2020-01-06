Merit Royal’de Arap misafirler için özel eğlence

Yeni yıl tatillerini kutlamak için Kuzey Kıbrıs’a gelen Orta Doğu’lu turistler, Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde doyasıya eğlendi. Merit Royal Hotel’in balo salonunda düzenlenen gecede Lübnanlı ünlü şarkıcı Walid Toufic sahne aldı.

Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde önemli bir hayran kitlesi bulunan Walid Toufic, Kuzey Kıbrıs’ta böylesi coşkulu bir grup gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hayranlarının yeni yılını kutlayan ve sevilen şarkıları ile yaklaşık 400 kişiyi gece boyunca eğlendiren Walid Toufic, dillerden düşmeyen şarkısı “La Touli Omri Khamsin” ile eğlenceyi zirveye taşıdı.

Yeni yılı sevenleri ile karşılamaktan ve hava muhalefetine rağmen gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, konserin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.