Merit Royal’de sahne alan Serdar Ortaç, annesinin en sevdiği şarkıyı okudu

Yeni yılı Kuzey Kıbrıs’ta Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde hayranlarıyla birlikte kutlayan Serdar Ortaç, keyifli bir konsere imza attı.

Kostümlü cabaret ve oryantal dans şovunun hemen ardından sahneye alkışlarla çıkan Serdar Ortaç, hayranlarının yeni yılını kutladıktan sonra bir klasik haline gelen “Sana Değmez” şarkısını seslendirdi. Sonrasında, “Sizlere annemin en sevdiği şarkıyı okuyacağım. O, bu şarkımı çok sever” diyerek “Nar Çiçeğim”i tüm konuklarla beraber okudu.

Son zamanlarda özel hayatındaki çalkantılar ile sık sık magazin gündemine gelen Serdar Ortaç, konuklara seslenerek, “Aranızda evlenen var mı? Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi, artık ben boşandım. Ama hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum. Bu şarkı benden tüm evlenenlere gelsin” dedi ve “Balım” şarkısını söyledi.

Yaklaşık iki saat Merit Royal sahnesinde kalan Serdar Ortaç, konukların arasına girerek, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. İzleyicilerin yeni yılını tekrar kutlayan Serdar Ortaç, gri payet işlemeli şık ceketi ve tişörtüyle de dikkat çekti.