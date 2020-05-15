Moda dünyası, 2022'nin renk trendlerini belirledi

Tarih, kriz zamanlarında yeniliğin sürdüğünü kanıtlarken, moda dünyası da bu yenilikte yerini alıyor. Trend tahmin şirketi WGSN’nin renk uzmanları 2022 ilkbaharında moda sektöründe trend olacak renkleri belirledi.

Coronavirüs sonrası nelerin değişeceğini hayal etmek zor olsa da tarih, her zaman kriz zamanlarında yeniliğin sürdüğünü kanıtladı. Moda endüstrisi de bu yenilikte yerini alıyor. İngiliz trend tahmin şirketi WGSN’nin renk uzmanları 2022 baharında trend olacak renkleri ortaya çıkarmak için bir araya geldi.

WGSN’den yapılan resmi açıklamada, “Uzun süreli tecrit dönemleriyle, doğa ve doğanın canlılığı net bir çekiciliğe sahip olacak, ancak dijital araçlar yoluyla iletişim günlük yaşamın daha gerekli ve değerli bir parçası haline geldikçe, teknoloji de daha değerli hale gelecek. Renkler, otantik organik tonlardan yapay olarak geliştirilmiş tonlara kadar değişen bu ikiliği yansıtıyor” denildi.

İşte 2022’nin top 5 rengi...

1-Orkide Pembesi

"Pozitifliği yaratmanın harika bir yolu" olarak kullanımının öne çıkacağı tahmin edilen canlı pembenin, özellikle mayo ve gece kıyafetlerinde çok kullanılması bekleniyor.

2-Zeytinyağı Yeşili

Elektrik yeşili demode, zeytinyağı yeşili ise trend haline geliyor. Bu zengin rengin iş, iç çamaşırı, ayakkabı, aksesuarlarda baskın bir şekilde kullanılması bekleniyor.

3-Tereyağı Sarısı

Sarımsı krem rengi, hazır giyim parçalarında görülmeye devam edecek ve iç çamaşırı koleksiyonlarında daha çok yer alacak.

4-Mango Sorbe rengi

Parlak turuncu ve sarıdan oluşan yüksek enerjili rengin deniz giyimi ve spor giyimde öne çıkması bekleniyor.

5-Atlantik Mavisi

Organik çivit tonu ile okyanus mavisi karışımı rengin temel giyim ve spor giyimde yer alacağı tahmin ediliyor.