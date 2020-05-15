Değirmenlik Belediyesi çalışanları Covid-19 testinden geçirildi

Değirmenlik Belediyesi personeline bugün Covid-19 hızlı testleri yapıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, tüm dünyayı olduğu gibi KKTC'yi de etkileyen Coronavirüs salgını nedeniyle, aktif olarak çalışan ve hizmet vermeyi sürdüren Değirmenlik Belediyesi bugün tüm personeline COVID 19 hızlı testi yaptırdı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, ilk günden beri özveriyle çalışan özellikle Sağlık Şubesi personeli, Gündüz Bakım Merkezi çatısı altında çalışarak gıda dağıtımında görevli personeli, Temizlik Şubesi, Şantiye’ye bağlı tüm ekipler, Su Bölümü, Zabıta Birimi, Vezne çalışanları olmak üzere, tüm çalışanlara Mağusa Devlet Hastanesi personeli tarafından test yapıldığını kaydetti.

Karavezirler, tüm personeline çalışmalarından dolayı ve Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ile ekibine de testlerin yapılmasından dolayı teşekkür etti.

Meriç’te bulunan Gündüz Bakım Merkezi’nde yer alan tetkikler sırasında “Hemşireler Günü”nü de unutmayan Başkan Ali Karavezirler, Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu, Yüksek Hemşire Laden Serinsu Konuşur ile birlikte, Mağusa Devlet Hastanesi hemşireleri Gülten Tunç ve Elif Durmuş’a çiçek takdim etti.