Yargı acımadı

Yeni Merkezi Cezaevi’nde yargılanmayı bekleyen 21 yaşındaki erkek şahsa tecavüz eden 4 sanıktan İbrahim Uçar ve Hasan Takımcılar hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar, 18’er yıl hapse mahkum edilirken, aynı suçla yargılanan Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar’ın ise davası devam ediyor.

Verilen kararı okuyan ağır ceza heyeti başkanı, 10 Şubat 2023 tarihinde cezaevinde tutuklu bulunan

4 sanığın C-2 koğuşu içerisindeki yatak odasında T.B.’yi ciddi bir şekilde darp ettikten sonra cinsel tecavüzde bulunduklarını belirtti. Başkan, sanıkların T.B.’ye bu olaydan dolayı şikayetçi olursa kendisini öldüreceklerini söyleyip şiddet tehdidinde bulunduklarını anımsattı.

Başkan, sanıklardan İbrahim Uçar ve Aydın Güner’in bir gün sonra T.B.’ye ikinci kez cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti.

Mahkeme Başkanı, T.B.’nin 11 Şubat’ta ilk şikayetini olan gardiyanlara ilettiğini, aynı tarihte Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan doktor kontrollerinde anüsünde yırtık ve kanama olduğunun vahim ve bedensel zarara uğradığının tespit edildiğini kaydetti.

Başkan, diğer sanıkların davalarını kabul etmediğine ve yargı sürecinin devam ettiğine vurgu yaparken, İbrahim Uçar ve Hasan Takımcılar’ın suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

Başkan, sanıklar İbrahim Uçar ve Hasan Takımcılar’ın birçok kez çeşitli suçlardan cezaevine girdiklerini ancak ıslah olmadığını belirtti.

Başkan, sanıkların son olarak yargılanmak üzere cezaevinde bekledikleri süre içerisinde tecavüz suçu işlediklerinin altını çizdi.

Ağır ceza heyeti başkanı, kararında cinsel tecavüz suçlarının arttığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan, sanıkların tecavüz suçunu iki kez işlemiş olmasını aleyhlerine değerlendirdiklerini kaydetti.

Mahkeme başkanı, sanıkların pişman olup, adaletin erken tecellisine katkıda bulunmalarını, genç suçlu olmalarını lehlerine değerlendirdiklerini söyleyerek, 18’er yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.



