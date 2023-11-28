Bebeği öksüz kaldı

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinin sevilen isimlerinden 20 yaşındaki Mihriban Berfin Günel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve bir buçuk yaşında çocuğu olan Günel’in zamansız ölümü sevenlerini yasa boğdu. Günel’in 21 Kasım Salı günü aniden rahatsızlandığı, ambulansla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü bilgisi elde edildi.

Günel’e acil serviste müdahale edildiği, daha son acil serviste gözetim altına alındığı belirtildi. Genç kadının acil serviste yatarken durumunun ağırlaştığı, bilincinin kapandığı ve YDÜ Hastanesine sevk edildiği kaydedildi. YDÜ Hastanesinde yoğun bakıma alınan Günel’in aynı gün beyin ölümünün gerçekleştiği ve dün sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.

Günel’in devlet hastanesine giderken, bilincinin açık olduğu ancak yeterli müdahale yapılmadığı için durumunun kötüleştiği iddia edilirken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.