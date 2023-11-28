Zulme alet olmayız!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta üç garantör ülkeden biri olan İngiltere'nin Ada'daki üslerini İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek için kullandığı iddialarına ilişkin, "Türk halkı böyle bir olayı kınar, asla tasvip etmez." dedi.

Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İsrail'e destek için Güney Kıbrıs Rum kesimindeki üslerini kullandığı iddialarının hoş olmadığını vurgulayarak, "İngiltere'nin saygın bir devlet olarak böyle bir katliama destek olmaması gerekir." dedi.

Ada'nın, İsrail'in Filistin'e zulmüne alet edilmesini KKTC ve Rum kesiminin kesinlikle tasvip etmeyeceğini vurgulayan Tatar, "Tabii Kıbrıs'tan bu müdahaleyi yaptıysa bu daha da kötü çünkü Kıbrıs bizim vatanımız. Kıbrıs Türk halkı böyle bir olayı kınar, asla tasvip etmez. Yani kendi doğduğumuz, büyüdüğümüz kendi vatanımızda buralardan böyle bir vahşete, böyle bir zulme alet olmak ve bunu Kıbrıs'tan yapmak bizi üzer." diye konuştu.

İngiltere'nin garantörlük sorumluluğu

İngiltere'nin 1990'lı yıllarda Ada'daki üsleri kullanarak Irak'a müdahale ettiği iddialarını da hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü'nün İngiltere'nin aldığı üsler karşılığında garantörlük sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğini vurguladı.

Tatar, İngiltere'nin Ada'daki iki üssüne gemi, uçak ya da asker konuşlandırabileceğini ancak bunun bölge genelinde bir takım "sakıncaları" olabileceğini dile getirdi.

Ada'daki üslerin İsrail'e destek için değil de insani yardım ve kurtarma operasyonları için kullanılmış olmasını ümit ettiğini vurgulayan Tatar, "(Ada'daki İngiliz üssüne getirildiği iddia edilen) 1000 İngiliz askerinin, barış ve insanlığın ihtiyacı için, (bölgedeki) kurtarma operasyonları için getirildiği ifade edilmiştir. İnşallah öyledir. İnşallah İsrail'in Gazze'deki sivil halka, çoluk çocuğa yönelik saldırılarına bir destek olunmaz." dedi.

Tatar’ın Karabük’ten misafirleri vardı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC'nin ekonomik kalkınma süreçlerinde Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları ile uyum ve iş birliği içinde olduklarını belirterek Karabük Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı ziyaretleri önemsediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli siyaseti dünyaya duyurmaya devam ettiklerini belirterek egemen eşitliğin önemini vurguladı.

