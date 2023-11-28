Yüksek rakam yok

Başbakan Ünal Üstel, "Yabancılara mal satışına ilişkin telaş edecek, yüksek rakamlar yoktur... Bugün ülke ekonomisinin çarkları dönüyorsa müteahhitlerin yaptığı işler ve bu çalışmaların turizme yaptıkları etkiler sayesindedir" dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekillerinin konuşmalarını cevaplayan Başbakan Ünal Üstel, yabancılara mal satışına ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, kendisi İçişleri Bakanı’yken yabancıların tapuda yaptığı sözleşmeleri bire indirdiğini anımsattı.

“Hepimizin bazı şeyleri eksik yaptığını kabul etmemiz lazım” diyen Üstel, Tapu Dairelerinde yıllardır otomasyon çalışmasının tamamlanamamasını eleştirerek, 2022 öncesi kayıtların defterlerde olduğunu, 2023 yılının ise bir tuşla alınabileceğini kaydetti.

Yabancılara mal satışına ilişkin “Telaş edecek, yüksek rakamlar yoktur” diyen Üstel, bugün ülke ekonomisinin çarkları dönüyorsa müteahhitlerin yaptığı işler ve bu çalışmaların turizme yaptıkları etkiler sayesinde olduğunu vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın TBMM’de yaptığı “Gözümüz KKTC’de ve Bakanlar Kurulu’ndadır” açıklaması ve mal satışına ilişkin iddialara yanıt veren Üstel, yabancıların mal alımının bu ülkede 2004 Annan Planı’ndan sonra süratli bir şekilde arttığını, yaşanan durgunluğun ardından, hükümete gelen tüm iktidarların sektörün canlandırılması için çalışmalar yaptığını hatırlattı.

Üstel, "Sayın Hakan Fidan'ın yaptığı açıklama bütün yabancıların mal alırken Tapu Dairesi'nde bir tane kayıt hakkı var, ikincisi Bakanlar Kurulu'ndan geçer, güvenlik soruşturması yapılır ve ondan sonra alır” ifadelerini kullandı. Üstel, tapuda kaydı olan sözleşmelerin belli olduğunu, diğer sözleşmelerin de Meclis’e getirecekleri yeni yasa ile kayda alınacağını açıkladı, Savcılıktan görüş beklediklerini bildirdi. Üstel, CTP’nin iktidara geldiğinde bir ilki gerçekleştirerek yabancılara mal alımını 1’den 4’e çıkardığına işaret ederek, sorgulamanın sadece son 3 yıla yönelik yapılmasını eleştirdi.

UBP’nin içerisinde yaşanan bir yarış

Bakanlar ve milletvekillerinin ardından söz alan Başbakan Ünal Üstel Kurultay konusuna değinerek, “Kurultay UBP’nin içerisinde yaşanan bir yarış. Bu yarışın ne zaman olacağını UBP’nin yetkili organı MYK karar verir, Parti Meclisi onaylar ve kamuoyu ile paylaşır. Yaklaşık bir ay önce oy birliğiyle MYK’da bu karar alındı. Bu yeni çıkmış bir tarih değildir” dedi.

Üstel, 40’ıncı yıl kutlamaları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen üst düzey yetkililerle yapılan konuşmalarda soru üzerine tarihi paylaştıklarını kaydederek, “Yanlış mı yaptık? diye sordu.

Kıb-Tek’teki düzeni bozduk

Kıb-Tek’le ilişkin mahkemenin gerekçeli kararının incelenmesinin ardından tekrardan konuşulabileceğini ve kararlar üretebileceğini kaydeden Üstel, geçmişten beri Kıb-Tek’te kötü bir düzenin olduğunu ve kendilerinin bu düzeni bozduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, yakıt alımıyla ilişkin de geçmişten gelen bir düzen neticesinde Kıb-TEk'e yakıtı ihaleyi kazanan şirketin getirdiğin, kaydederek, bazı durumlarda ihaleyi alan şirketlerin ertesi gün getiremeyeceğini bildirmesi gibi sıkıntılar yaşadıklarını, bu nedenle kurumsal bir şirketle çalışmak istediklerini belirtti.