Bir ayda yargı

Ucuza aldığı ürün ve eşyaların üzerine markalara ait etiketler yapıştırarak, orijinalmiş gibi satan ve bu yolla bir kişiyi 7 bin TL dolandıran satan Onur Can Zülami’nin başka bir şahsı daha aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı.

Soruşturma amaçlı tutuklu bulunan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren bir cep telefonu mağazasından satın aldığı 200 TL değerindeki Air Pods Pro kulaklığın ve nereden alındığı tespit edilemeyen 25 Dolar değerindeki HW 68 model akıllı saatin orijinal Apple marka olduğunu söyleyip E.Y.’ye 7 bin TL'ye sattığını söyledi.

Polis memuru, olayın 22 Kasım 2023 tarihinde bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını ve E.Y.’nin satın aldığı eşyaların emare olarak, alındığını belirtti.

Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu pansiyon odasında mahkeme emri ile yapılan aramada "Duty free ve Aple Whach etiketleri bulunup emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının kullanımında bulunan ZNV 924 plakalı araçta yapılan aramada ise üzerinde Duty free etiketi yapıştırılmış 10 adet parfüm bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının parfümleri Girne’de ve Lefkoşa'da bulunan Mister Paund isimli alışveriş mağazasından satın aldığını söyleyip bununla ilgili makbuzları gösterdiğini ifade etti.

Polis, ayrıca zanlının kullanımında bulunan araçta 4 adet apell whoç, 4 adet appel air pods, 5 adet Taghever kol saati ve Duty Free etiketi bulunup emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 4 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde zanlının bir kişiye daha 200 TL’ye aldığı Air Pods Pro kulaklık ile 25 Dolar değerindeki HW 68 model akıllı saati

200 ABD doları karşılığında satmak suretiyle, söz konusu şahsı dolandırıp sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ülkede turist vizesi ile bulunduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.