Muhteşem bir parti oldu

Girne’ye bağlı Alsancak’ta bulunan Merit Crystal Cove Hotel’de Sel Gencaylı için muhteşem bir doğum günü partisi yapıldı.

Merit Crystal Cove mini club çalışanları tarafından düzenlenen partide Mahmut- Tuğce Gencaylı çiftinin kızları Sel 1 yaşına girdi. Hazırlanan organizasyonda davetlilerden ‘doğum günü çocuğuna’ kadar herkesi mutlu etmek için her şey en ince detayına kadar düşünüldü.

Yüz boyama etkinliği ile başlayan etkinlikte oyun ve çeşitli aktivitelerle çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatıldı.

Merit Crystal Cove’un yeşilin her tonunu yansıtan bahçesinde doğal bir ortamın keyfini çıkaran çocuklar ve aileleri kendileri için açık büfede ikramlar hazırlandı.

Meritta maskotu tarafından karşılanan çocuklar, deneyimli mini club çalışanları eşliğinde yenilenen park alanında oyun oynadı.

Çocuklar daha sonra otel içinde bulunan Pony alanında atlara binerek farklı bir deneyim yaşadı. Minik Sel de anne ve babasının yardımıyla ata bindi.

Birbirinden çeşitli kuş türlerinin, kuğu, ördek ve tavus kuşlarının bulunduğu bahçede gezen çocuklar Meritta Deniz Kaplumbağaları Merkezi’ni de ziyaret etti, yaralı kaplumbağalarla ilgili bilgi aldı.