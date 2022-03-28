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Müzik ziyafeti sundu

Maxim Royal’de sahne alan ünlü sanatçı Altay konukları coşturdu

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Müzik ziyafeti sundu

Merit Royal Hotel bünyesinde faaliyet gösteren Maxim Royal’in bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Altay oldu. Altay’ı izlemek için 110 kişilik bir grup Türkiye’den Kıbrıs’a geldi.  Fasıl, dans gösterileri ve şovlarla başlayan gecede eğlenceyi artıran Altay, hayranlarının alkışları arasında sahneye geldi. 
Sevilen şarkılarının neredeyse tamamını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Altay, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Konuklarını dansa kaldırıp şarkılarının büyük bölümünü sahneden inerek masaların arasında seslendiren Altay, geç saatlere kadar tam anlamıyla müzik ziyafeti sundu.

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