Gözler bu davada

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta askeri bölgelerin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle tutuklanarak 15 Eylül’de cezaevine gönderilen Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi hakkındaki yargı süreci başlıyor. Andreas Soutzi öncelikle ‘2 adet telsizin gerekli mercilerden izin almadan kullanılması’ suçlamasıyla yargı karşısına çıkacak. Dava bugün İskele Kaza Mahkemesi’nde görüşülecek. Soutzi Perşembe günü ise 5 yıl hapis öngören “1. derece askeri yasak bölge” olan 5 bölgeyi fotoğraflamak suçundan Askeri Mahkeme’de yargılanacak.

Ne olmuştu

Andreas Soutzi’nin İskele’de kaldığı bir otel odasında telsiz bulunmuştu. Ancak sanığın güneye gittiği ortaya çıkmıştı.

Sanığı arananlar listesine alan polis, 30 Ağustos 2022 tarihinde Pile’den KKTC’ye geçiş yaptığı esnada tutuklamıştı. Sanığın tasarrufunda biri askeri bölge olan Google’da işaretlenmiş 2 harita, fotoğraf makinesi, GPS cihazı, ses kayıt cihazı ve ses kayıtlarıyla birlikte, hafıza kartlarında 75 klasörde 21 bin 775 verinin bulunarak incelemeye alınmıştı. Sanık, soruşturma kapsamında tutuklu kaldıktan sonra 15 Eylül’de askeri Mahkeme tarafından yargılanmak üzere 7 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmişti

Mahkeme sonrasında basına açıklamalarda bulunan sanığın Avukatı Öncel Polili, davanın tahkikatının tamamlandığını ve müvekkiline getirilen tek suçlamanın “1. derece askeri yasak bölge” olan 5 bölgeyi fotoğraflamak olduğunu belirterek, aleyhinde herhangi bir casusluk suçlaması bulunmadığını vurgulamıştı.

Polili, bununla birlikte zanlı aleyhine getirilen “2 adet telsizin gerekli mercilerden izin almadan kullanılması” suçlamasının ise İskele Kaza Mahkemesi’nde görüşülmeye devam edeceğini, davanın büyük ihtimalle Salı günü gerçekleştirileceğini kaydetmişti.



