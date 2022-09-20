CTP dava dosyaladı

Belediye seçimlerinin Kasım’da yapılmasına yönelik yasanın iptaliyle ortaya çıkan kaos ortamı devam ederken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yerel yönetimler reformu yasasını da Anayasa Mahkemesine taşıdı.

CTP, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyaladı. Mahkeme’nin vereceği karar doğrultusunda seçimlere 18 belediye ile mi 28 belediye ile mi gidileceği karara bağlanacak.

CTP Genel Sekreteri ve Milletvekili Asım Akansoy ile Milletvekili Ürün Solyalı, Avukat Ayşen Özdenefe ile birlikte bu sabah Yüksek Mahkeme Mukayyitliği’ne giderek, Meclis Genel Kurulu’nda oyçokluğu ile onaylan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’nın iptali için dava dosyaladı.

Yüksek Mahkeme Mukayyitliği önünde açıklama yapan CTP Genel Sekreteri ve Milletvekili Asım Akansoy, 25 Aralık tarihinde yapılacak yerel seçimlere 18 belediye ile mi 28 belediye ile mi gidileceğine yargının karar vereceğini vurguladı.

Anayasal açıdan sıkıntılar içeriyor

CTP’nin, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası ile ilgili "Meclis’te büyük mücadele verdiğini" ve Yasa’nın Anayasa’ya aykırı unsurları olduğunu dile getirdiğini kaydeden Akansoy, Yasa’nın hem kamu yararı hem de Anayasal açıdan sıkıntılar içerdiğini söyleyerek, Ulusal Birlik Partisi’ni “vurdumduymazlıkla” suçladı.

“Yanlış yapanın yanına kar kalmayacağı bir düzen için elimizden gelen her türlü gayreti ve mücadeleyi sürdüreceğiz. Ana muhalefet partisi olarak yanlış yapanın yanlışını düzeltmek ve doğru noktaya çekmek bizim sorumluluğumuzdur” diyen Genel Sekreter Akansoy, CTP’nin Meclis’te ve sokakta verdiği mücadeleyi hukuk yoluna başvurarak da sürdüreceğini belirtti.

Kimsenin CTP’yi eleştirmeye hakkı yok

Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıkları için kendilerine yöneltilen eleştirilere işaret eden Akansoy, hiç kimsenin CTP’yi bu gibi konuları mahkemeye taşıdığı için eleştirmeye hakkı olmadığı düşüncesini ortaya koydu.

“Daha önce meclis kararı ile birlikte seçimlerin 25 Aralık tarihinde yapılması için bir karara vardık. O ayrı bir konudur, belediyelerin birleştirilmesi konusu ayrı bir konudur” diyen Akansoy, Mahkeme’nin vereceği karar doğrultusunda seçimlere 18 ile mi 28 ile mi gidileceğinin karara bağlanacağını belirtti.