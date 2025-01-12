‘Kan ağlıyoruz’

Ömer KADİROĞLU

Girne’deki esnafın büyük bir kısmı işlerin iyi gitmediğini, gelirlerin giderleri karşılayamaz duruma geldiğini söylüyor. “Turist yok, satışlar çok düşük” diyen esnaf, elde edilen geliri kira ve elektriğe harcadıklarını belirtiyor. Yetkililerin, turizmi geliştirmek için çaba sarf etmesini isteyen esnaf “gelsinler, durumumuzu görsünler ve çare üretsinler” diyor.

Yerli halkın da pahalılık yüzünden çarşıya uğramaz olduğunu belirten Girne esnafı, gelirler azalırken, giderlerin arttığını söylüyor. Esnaf; çarkın dönmesi için turizmi geliştirmekten başka çare olmadığını belirterek, hiç olmazsa Türkiye’de etkili tanıtımlar yaparak, daha çok turist getirilmesini öneriyor.

Ne dediler?..

Hıdır Kurnaz

“Her geçen yıl müşteri sayısı düşüyor. Uçak biletlerinin fiyatları düşüşte ancak yine turist yok. Girne’de kapanan çok restoran vardır. Alım gücü düşüyor, fiyatlar her geçen gün artıyor. Asgari ücreti arttırdıkları zaman piyasa da yükseliyor ve müşteri kaybı yaşıyoruz. Asgari ücreti yükseltmek yerine enflasyonu düşürseler her şey daha güzel olacak. Elektriğe, maaşlara, gıdaya zam derken ciddi iş kaybı yaşıyoruz. Hükümet hayvancı ve üreticiyi destekleyerek fiyatları düşürebilir. Yetkililer turizmi geliştirmek için çaba sarf etmelidir.”

Aydın Töle

“Yeni yıla yüzde 80 iş düşüklüğü ile girdik. Kıbrıs artık iyiye gitmiyor. Dükkanımı açtım ve saat 14.00’e kadar siftahım olmadı. Gelen müşteriler fiyat sorup kaçıyor. Çarşıya turistler geliyor ancak tur rehberlerinin anlaşmalı olduğu bir yerden sadece içki ve sigara alıp kaçıyor ve rehberler de bu turistleri süre vererek kısıtlıyor. Turizm Bakanı gelip bu çarşıda bir gün zaman geçirsin ve halimizi görsün. Her türlü yükümlülüğümüzü yerine getirsek de iş yapamıyoruz. Kaliteli turistin adaya getirilmesi lazım. Alman turistler geliyor çantalarında muz, su ve tost gibi şeyleri getiriyorlar ve çarşıdan su bile almayı tercih etmiyorlar. Kaliteli turist gelmezse ve çarşıya çıkmazsa kimse işlerini düzeltemeyecek. Seçim günü hiçbir siyasi gelip kapımıza oy istemesin, çünkü kimse yanımızda değil. Benim babam terziydi ve babamın işinden başlayarak bu iş yerini açtım ve bir genç olarak işimin başında duruyorum.”

Uğur Töle

“Yeni yıla çok kötü girdik. Artık kan ağlıyoruz. Turizm Bakanı’na da devlet büyüklerine de “işlerimiz iyi değil” dedik ancak “her şey yolunda” diyorlar. Hiç kimsenin işi iyi değil. Girne, Lefkoşa, Mağusa ve daha birçok yerde tarihi yerlerimiz var ve bunların tanıtımının iyi yapılarak buraya kaliteli turist gelmesini sağlamalıdırlar. Biz İngiliz turistleri kaybettik. Bu çarşıda gece saatlerinde bir aile gezemez çünkü her önüne geleni bu ülkeye aldılar ve her gün bir olay yaşanıyor. Gelirler giderleri karşılayamaz durumdadır. Mal daha dükkana girmeden bir defa vergisini KDV’sini ödüyorum. Sanki fabrika işletiyorum da dükkanıma 17 bin lira elektrik faturası geldi. İnşallah sesimizi duyarlar ve bu çarşıya bir el atarlar.”

Derya Koral

“Yeni yıla gireli 11 gün oldu henüz siftah yapmadım. Daha nereye kadar böyle gideceğiz ve ne kadar dayanacağız bilmiyorum. Yetkililer bize ne zaman bir el atacak çok merak ediyorum. Bu sene ülkeye az turist geldi. Bize eski kaliteli Türkiyeli turistler lazım. Bu çarşıya artık biraz el atılması gerekiyor. Bir turist bir döner alıp dört kişi ısıra ısıra yolda giderken yiyor. Böyle turistlerin bu ülkenin hiçbir yerine bir faydası yoktur. O nedenle bu ülkeye kaliteli turist çekmek için çalışma yapmaları gerekiyor.”

Mervan Gülalan

“Her geçen yıl işlerimiz daha da yavaşlıyor. Girne’de eskisi gibi turist bolluğu yok. Ama sayıları azalsa da çarşıya bir miktar katkıları vardır. Ben şükrediyorum ki çarkımız dönüyor ancak yetkililerden beklentimiz bu çarşıyı canlandırmak adına çalışmalar yapmalarıdır.”