Araştırma yapılacak

Hüseyin ÇİÇEK

Lübnan polisi tarafından insan kaçakçılığı şüphesiyle yakalanan KKTC vatandaşı Ammar Bakkour ile Metin Turhallı, Türkiye üzerinden KKTC’ye teslim edildi. Polis, yapılan araştırma sonucu Ammor Bakkour’un 2020 yılında işlemiş olduğu sirkat suçu nedeniyle teminata bağlanarak yurtdışına çıkışının yasaklanmasına rağmen, yasadışı yollardan çıkış yaptığını belirledi. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis memuru Ayhan Arabi, 6 Ocak 2025 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü’nden, Beyrut Büyükelçiliği kanalı ile alınan yazıda, Ammar Bakkour ile Metin Turhallı’nın, 2 Aralık 2024 tarihinde, Lübnan Güvenlik Güçleri tarafından yakalandığı ve insan veya silah kaçakçısı olma ihtimali nedeniyle tutuklandığı bilgisini aldıklarını açıkladı. Polis, yapmış oldukları araştırmada, Ammor Bakkour’un 2020 yılında işlemiş olduğu sirkat suçu nedeniyle teminata bağlanarak yurtdışına çıkışının yasaklanmasına rağmen, yasadışı yollardan çıkış yaptığının belirlendiğini bildirdi.

Lübnan kıyılarına sürüklendiler

Zanlıların, 9 Ocak 2025 tarihinde, Türkiye üzerinden, Ercan Havalimanı’nda kendilerine teslim edildiğini aktaran polis, zanlılardan elde edilen soruşturmada, 28 Kasım 2024 tarihinde, saat 11.00 raddelerinde, Yeniboğaziçi Bölgesi’nde, balık avlama amaçlı denize açılmalarının ardından, motor arızası nedeniyle teknenin Lübnan’a sürüklendiğini ve Lübnan Güvenlik Güçleri tarafından tutuklandıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

