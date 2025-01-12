İhbar başını yaktı

Ömer KADİROĞLU

Aldığı bir ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Karşıyaka’da bulunan bir otele düzenlediği baskınla satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Mesele ile ilgili tutuklanan zanlı Ergün Nazım Kılıç mahkemeye çıkarıldı

Meselenin tahkikat memuru Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mert Osmanlılar mahkemeye mesele ile ilgili bulguları aktardı. Zanlının kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf meselelerinden methaldar olduğunu 9-01-2025 tarihinde Narkotik polisi tarafından Ergün Nazım Kılıç’ın Karşıyaka’da stadyum caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf edip satışının yapıldığı bilgisinin alındığını söyleyen Osmanlılar, aynı tarihte zanlının söz konusu adreste tespit edildiğini ve Arama emri ile yapılan aramada bahse konu otel odasında masa üzerindeki iki kavanoz içerisinde yaklaşık 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeler bulunduğunu kaydetti.

Polis Soruşturma kapsamında zanlı bahse konu uyuşturucu maddeleri 6 Ocak 2025 tarihinde polis tarafından aranmakta olan bir şahsın yönlendirmesi ile Girne’de bir konumdan 25 paket şeklinde her biri 28 gram olmak üzere 700 gram olarak aldığını ve içerisinden kendi içimi için 25 gram ayırdıktan sonra aranmakta olan şahsın yönlendirmesi ile bazı konumlara attığını kalan 3 paket 81 gram uyuşturucuyu ise Karşıyaka stadyum caddesi üzerindeki ikametgahın avlusu içerisinde bulunan bitmemiş inşaat içerisine çanta ile birlikte sakladığını bildirdiğini kaydetti.

Yaptığı itiraf sonrası söz konusu inşaat içerisinden satışa hazır yaklaşık 84 gram ağırlığında uyuşturucu maddelerin ve hassas terazinin bulunarak emare olarak alındığını kaydeden Osmanlılar, emare uyuşturucuların Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini, uyuşturucu maddelerin muhafazasında kullanılan emarelerin ise üzerlerinde gerekli parmak izi araştırmalarının yapılacağını söyledi. Zanlının gönüllü bir ifade verdiğini belirten Osmanlılar alınan ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek zanlının soruşturmaya etki etmemesi aranan kişiye ulaşmaması adına zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlının soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



