Ünlü sanatçılar Ümit Besen ve Pamela, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa Hotel & Casino sahnesinde müzikseverlerle buluştu.
Gecenin açılışını yapan Pamela, şık tarzı ve etkileyici sahne performansıyla izleyicileri büyüledi. Ardından sahneye çıkan Ümit Besen, duygu dolu şarkıları ve güçlü yorumu ile geceye damgasını vurdu.
Sanatçılar, müzikseverlere özel anlar yaşatırken, “Seni unutmaya ömrüm yeter mi?” şarkısında yaptıkları düet büyük beğeni topladı. Ümit Besen, repertuarında Ferdi Tayfur ve Cem Karaca’nın unutulmaz eserlerine de yer vererek dinleyicilere nostaljik anlar yaşattı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde hareketli parçalarla sahneyi coşturan sanatçı, misafirleri müzik ve eğlence dolu bir atmosferde buluşturdu. Sanatçıların enerjisi ve sahnedeki uyumu, Merit Lefkoşa Hotel & Casino misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
‘Seni unutmaya ömrüm yeter mi?’
Lefkoşa Merit Hotel’de sahne alan Ümit Besen ve Pamela’nın düeti büyük beğeni topladı
Ünlü sanatçılar Ümit Besen ve Pamela, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa Hotel & Casino sahnesinde müzikseverlerle buluştu.
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YORUMLAR
Muhteşem ikili. Pamela sahnede o kadar iyiydi ki tarif etmek zor resmen dünya starı. Muthis bir enerji ve kusursuz bir ses. Umit besen ile birlikte izlemek cok degerliydi tadi damagimizda kaldi umarim tekrar gelirler.