Ünlü sanatçılar Ümit Besen ve Pamela, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa Hotel & Casino sahnesinde müzikseverlerle buluştu.

Gecenin açılışını yapan Pamela, şık tarzı ve etkileyici sahne performansıyla izleyicileri büyüledi. Ardından sahneye çıkan Ümit Besen, duygu dolu şarkıları ve güçlü yorumu ile geceye damgasını vurdu.

Sanatçılar, müzikseverlere özel anlar yaşatırken, “Seni unutmaya ömrüm yeter mi?” şarkısında yaptıkları düet büyük beğeni topladı. Ümit Besen, repertuarında Ferdi Tayfur ve Cem Karaca’nın unutulmaz eserlerine de yer vererek dinleyicilere nostaljik anlar yaşattı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde hareketli parçalarla sahneyi coşturan sanatçı, misafirleri müzik ve eğlence dolu bir atmosferde buluşturdu. Sanatçıların enerjisi ve sahnedeki uyumu, Merit Lefkoşa Hotel & Casino misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.



Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025, 09:35