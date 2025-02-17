Yasa tasarısı hazır

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.

Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı bugün Meclis’te ele alınacak. Tasarı belirli güzergahlarda haftada üç kez seyahat edenlere altı aya kadar hapis veya para cezası öngörüyor. Tasarı, kaçak taşımacılığı önlemeyi hedefliyor. Tasarıya göre; yolcu taşıma izni olmayan özel araçların, farklı yolcularla birlikte; hava, kara veya deniz kapılarının olduğu yerlerde veya aynı güzergahta bir gün içerisinde, aynı istikamette 2 seferden fazla gidiş dönüş yapması veya her hal ve koşulda 7 gün içerisinde aynı istikamette 3 seferden fazla gidiş dönüş yapması yasaklanıyor. Günde iki ya da haftada 3 defa aynı güzergahta aracında biriyle yolculuk yapan herkes yasaya göre suçlu sayılacağı net olarak belirtilirken, bu eylemi yapan biri iki aylık asgari ücrete kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Naylon kullanımı yasaklanacak

Meclis Genel Kurulunda ayrıca görüşülmesi geçen hafta tamamlanan Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesi yapılarak bütünü oylanacak.

Bu tasarı ise naylon kullanımıyla ilgili yasaklar ve düzenlemeler içeriyor.

Tasarı onaylanınca, "Kalınlığı 15 mikron ile 50 mikron arasındaki plastik torbaların (poşetlerin), ticari amaçla ithal edilmesi, yurt içinde satışı, ücretli veya ücretsiz olarak piyasada kullanımı yasaktır.” maddesi, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak.

Tasarıdaki diğer düzenlemeler ise tasarı yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanınca uygulamaya girecek.

Bu maddelerden biri, kalınlığı 15 mikron ile 50 mikron arasındaki plastik torbaların (poşetlerin) kullanımının kısıtlanması veya 1 TL'den az, 10 TL'den fazla olmayacak şekilde ücretlendirilmesini içeriyor.

