Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün birçok ürünün fiyatı 3 haneli rakamlardan oluştu. Yerli üretim salatalık 120 liradan satışa sunulurken; patlıcan 130, bakla 140, bezelye 150, acı biber 180 liradan alıcı bekledi. Patates 50, domates 40 liradan tezgaha konulurken, sebzeler gibi bazı meyvelerin de fiyatı cep yaktı. Çilek 300, üzüm 200, kivi 100 liradan satıldı, ayva 80, muz 60 liradan alıcı bekledi.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, yerli üretim olan ürünlerin 3 haneli rakamlardan satılmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, “bir kilo salatalık 120 lira, kim alabilecek bu kadar pahalı ürünü” diyerek, dert yandı.



Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 300 TL

Kapya Biber: 100 TL

Acı Biber: 180 TL

Bezelye: 150 TL

Kivi: 120 TL

Enginar (tanesi): 50 TL

Marul (tanesi): 10 TL

Elma: 60 TL

Limon: 25 TL

Salatalık: 120 TL

Pancar: 60 TL

Maydanoz- yeşillik (tanesi): 20 TL

Domates: 40 TL

Patlıcan: 130 TL

Muz: 60 TL

Üzüm: 200 TL

Kolokas (tanesi): 50 TL

Dolmalık Biber: 75 TL

Çarli Biber: 75 TL

Bakla: 140 TL

Patates: 50 TL

Mandalina: 40 TL

Kabak: 70 TL

Ayva: 80 TL

Sarma (tanesi): 15 TL

