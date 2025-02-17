‘Buna son ver’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney’e geçişlerde bazı vatandaşlara ilave zorluk çıkarıldığını kaydederek, Kıbrıs Rum liderliğine tepki gösterdi.

Özersay, Rum lider Nikos Hristodulides’e çağrıda bulunarak, yaşanan duruma son verilmesini istedi.

Özersay, Metehan geçiş kapısında vatandaşlara “Güney’den kimlikleri olmadığı” gerekçesiyle seyrüsefer verilmediğini, araç koçanlarında bu vatandaşların ismi yazıyorsa bahse konu araçların da geçişine izin verilmediğini dolayısıyla güneyde araç kullanma engeli şeklinde yeni zorluklar çıkarıldığını belirtti.

Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulides’e çağrıda bulunarak, “Bu yapılanlar, yaratılan bu zorluklar geçmişte yoktu. Bunlar kurallar değiştirildiği için mi yoksa oradaki görevlilere verilen talimatlar değiştirildiği için mi oluyor? Eğer böyle değilse ortada keyfi olarak oradaki görevlilerin yarattığı bir zorluk var demektir ki bu da idari zorluklarla yeni engeller yaratılması anlamına gelir.” dedi.

“Karma evlilik çocuklarına vatandaşlık verilmesi, kolaylık ve açılım yapmaktan bahseden Kıbrıs Rum Lideri bırakın yeni açılımı bu vatandaşlarımız için hayatı daha da zorlaştırdıklarını biliyor mu, acaba bunun farkında mı?” diye soran Özersay, “bu çelişkili duruma son verme” çağrısında bulundu.

Özersay, açıklamasında “Zaten kökeni nedeniyle binlerce vatandaşımızın Güney'e geçişini engelliyorlar ve ayrımcılık yapıyorlar ama bu da yetmezmiş gibi geçişine izin verdikleri insanlara da başka bazı ayrımcı uygulamalarla ilave zorluklar çıkarıyorlar.” ifadelerine yer verdi.

Ciddi bir çelişki

Güney'e geçişine izin verdikleri insanlara bu kadar yıldır araçlarıyla geçme ve araçlarını kullanma imkanı vermişken bu konuda neden bir geri adım atıldığını, bu insanların neden cezalandırıldığını sorgulayan Özersay, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nı bu konuda girişim yapmaya davet etti.

İki tarafın mart ayındaki çok taraflı gayriresmi toplantı öncesinde yeni kapı açılması ihtiyacı konusunda ortak niyet beyanında bulunduğuna ve bu konuda çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Özersay, bir çelişki yaratıldığını vurguladı.

