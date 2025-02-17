Kuzeyin tersi

Kuzey Kıbrıs’la ilgili kamuoyu araştırmalarında askere ve polise güven oranı yüzde 80’in üzerinde çıkarken, güneydeki sonuçlar bunun tam tersini gösteriyor. Politis gazetesi “RetailZoom” tarafından 2 bin 57 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre; Rum halkının sadece yüzde 4’ü polise güveniyor. Rum Milli Muhafız Ordusuna güven ise yüzde 9 oranında.

Rum halkının yüzde 48’i güneydeki kurumların hiçbirine güvenmiyor. Siyasi partilere ve bankalara güven yüzde 2, Meclis ve Savcılığa yüzde 6, hükümete ve kiliseye yüzde 9, mahkemelere ise yüzde 15 oranında. Halkın en fazla güven duyduğu kurum ise Sayıştay Başkanlığı. Araştırma sonuçlarına göre; Sayıştay’a güven yüzde 25 oranında.

“Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarından ne kadar memnunsunuz” sorusuna ankete katılanların yüzde 38’i hiç; yüzde 23’ü orta; yüzde 20’si az; yüzde 10’u çok fazla; yüzde 8’i çok şeklinde yanıt verdi.

Araştırma sonuçlarını “Çok söz veren ancak azını yapan başkana sahibiz” başlığıyla veren gazete ankete katılan her iki kişiden birinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in sadece sözler veren bir başkan olduğunu belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e hangi özelliklerin daha çok yakıştığı şeklindeki soruya ankete katılanların yüzde 48’i “sadece verdiği sözler” değerlendirmesinde bulundu.

Dürüst diyenlerin oranı yüzde 12

Ankete katılanların yüzde 35’i ise Hristodulidis’in sadece ailesine ve arkadaşlarına güvendiğine; yüzde 30’u Anastasiadis siyasetinin devamı; yüzde 26’sı siyasi açıdan saf olduğuna; yüzde 28’i devlet memuru gibi düşündüğüne; yüzde 17’si şeffaflığa inanmadığına; yüzde 14’ü yurt dışında saygı gördüğüne; yüzde 11’i yozlaşmış; yüzde 12’si dürüst; yüzde 9’u vizyon sahibi ve ileriyi gördüğüne; yüzde 8’i bugün sahip oldukları en iyisi olduğuna; yüzde 6’sı akıllı; yüzde 4’ü kararlı olduğuna kanaat getirirken yüzde 2’si bilmiyorum/yanıt yok cevabını verdi.

Son iki yıldır başkan olarak Hristodulidis’in görevinin nasıl ilerlediğini düşünüyorsunuz şeklindeki soru üzerine yüzde 42’si kötüleştiği; yüzde 35’i durumların durağan kaldığı; yüzde 22’si geliştiği, yüzde biri ise bilmiyorum/yanıt yok yanıtını verdi.

