Ailesi perişan 

Onur ULAĞ

Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen ölümlü kazalara bir yenisi daha eklendi. Üstelik bu kaza, Kurban Bayramı’nın ilk gününde ve ilk bir saati içinde gerçekleşti…

Lefkoşa-Dikmen anayolu üzerinde dün sabah 01.00 raddelerinde meydana gelen kazada sürücü Ahmet Yıldırım (E-24) hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Mustafa Coşkun Kuruçeşme ile 14 yaşındaki Mert Haluk Derin yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı.

Olayın duyulması sonrasında bölgeye akın eden aile yakınlarının acılı feryatları yürekleri dağladı.

Talihsiz kaza sabaha karşı oldu

Elim kaza dün sabaha karşı saat 01.00 raddelerinde meydana geldi. Ahmet Yıldırım, FY 547 plakalı aracıyla Dikmen istikametine doğru seyrederken, sürat ve dikkatsizlik sonucu yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarparak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Ahmet Yıldırım ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Coşkun Kuruçeşme ve Mert Haluk Derin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak araç sürücü Ahmet Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Mustafa Coşkun Kuruçeşme ve Mert Haluk Derin ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Yıldırım’ın Alayköy’de yaşadığı, ağabeyi ile birlikte elektrik işi yaptığı ve aynı zamanda Alayköy’de folklor eğitmeni olduğu öğrenildi.



