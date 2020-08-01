Kurban Bayramı dün Coronavirüs’ün gölgesinde başladı. Bayram namazını Hz. Ebubekir Camisi'nde kılan Başbakan Ersin Tatar, "Bu hastalık hala aramızdan ayrılmış değildir. Dolayısıyla bir kez daha halkımızı sağduyuya davet ediyorum” diye konuştu.

Bu arada Kurban Bayramı’nda, Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde bazı yerlerde bayramlaşma etkinlikleri yapılacak, bazı yerlerde ise yapılmayacak. Merkezi Cezaevinde ise 4 gün boyunca açık görüş yapılacak. Mahkûmlar aileleri ile birlikte yemek yiyerek görüşebilecek.

Hutbe ve dualar okundu

Bayram salgın nedeniyle sosyal mesafe, maske gibi önlemlerle kutlanıyor.

Bayram namazı da saat 06.40’ta Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde kılındı.

Bayram namazında teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okundu. Müslümanlar, namaz sonrasında yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle sarılarak ve temas kurarak bayramlaşmadı.

Vatandaşlara namaz çıkışında cezerye ikram edildi.

Başbakan Ersin Tatar da bayram namazını Hz. Ebubekir Camisi'nde kıldı.

Namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatar, mübarek Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Tatar: Halkımızı sağduyuya davet ediyorum

Tatar, "Kıbrıs Türk halkının, anavatan Türkiye'de yaşayan kardeşlerimin ve İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

KKTC'de pandemi süresince yapılan çalışmaların selamete uğramaması için tedbirlerin aynı şekilde devam ettiğini belirten Tatar, "Bu hastalık hala aramızdan ayrılmış değildir. Dolayısıyla bir kez daha halkımızı sağduyuya davet ediyorum. Pandemi nedeniyle kucaklaşma, öpüşme ve el sıkışmaktan biraz daha uzak durmak gerekiyor. Bu bayram gününde kazasız, belasız, muhabbet sevgi saygı duyguların daha da pekişmesi gerekir" diye konuştu.

Tatar, bu bayramda kırgınlık, dargınlık ve küsmelerin bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varoluş mücadelesini, genciyle yaşlısıyla aynı şekilde devam etmesinin önemine değindi.

Öte yandan, Kıbrıslı Türklerin yanı sıra KKTC'de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da bayramlaşmaya ortak oldu.

Cumhurbaşkanlığında bayramlaşma yapılmayacak

Kurban Bayramı’nda, Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde bazı yerlerde bayramlaşma etkinlikleri yapılacak, bazı yerlerde ise yapılmayacak.

Cumhurbaşkanlığı, her yıl geleneksel olarak Cumhurbaşkanlığı’nda Kurban Bayramı’nın birinci günü düzenlenen halkla bayramlaşmanın, içinde bulunulan salgın dönemi nedeniyle bu yıl yapılamayacağını açıklamıştı.

Merkezi Cezaevi’nde açık bayramlaşma yapılacak

Merkezi Cezaevinde 4 gün boyunca açık görüş yapılacak. Mahkûmlar aileleri ile birlikte yemek yiyerek görüşebilecek.

Maske zorunluluğu olacak görüşmelerde, sosyal mesafe kurallarına da uyulacak.

09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında 4 gün boyunca 2 periyot şeklinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, bugün ağır ceza, yarın ilk periyot ağır ceza, ikinci periyotta hafif ceza, 3. Gün ilk periyot hafif ceza, ikinci periyot hükümsüz, 4. Gün de sadece hükümsüz tutuklular, aileleriyle bir araya gelecek.

Polis tüm tedbirleri aldı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Kurban Bayramını halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldıklarını açıkladı.

PGM’den yapılan yazılı açıklamada, şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 polis imdat, 199 itfaiye, 156 alo narkotik” ve diğer telefon hatlarının 24 saat halkın hizmetinde olacağı kaydedildi. “Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarına hep birlikte ‘dur’ diyebilmek için, aldığımız tedbirlerin yanında sizlerin de yardım ve desteğine ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için;

Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız.

Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz.

Aracınızı, yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz.

Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.”