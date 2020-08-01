Yolculuk yarım kaldı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptıktan bir gün sonra yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışan İran uyruklu Ammar Harmouch askerler tarafından sınırda yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada konuşan zanlı kendisiyle birlikte ülkeye giriş yapan Lübnanlı bir çiftin kaçak bir şekilde güneye gittiğini iddia etti.

Gizlice gidiyordu

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Ammar Harmouch’un 29 Temmuz tarihinde ülkeye turist olarak giriş yaptığını ve bir gün sonra saat 23.15 sıralarında Alayköy'de 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştığı esnada görevli askerler tarafından suçüstü yakalandığını söyledi. Zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, yapılan üst aramasında pasaportunun bulunamadığını belirtti.

Polis, soruşturma başlatıldığını, zanlının pasaportu ile eşyalarının arandığını belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı, aynı gün kendisiyle birlikte Lübnanlı bir çiftin de KKTC’ye giriş yaptığını, kaçak yollardan güneye gittiklerini ileri sürerek, “Pasaportum ile eşyalarım onlarda” dedi.

Testleri negatif

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma aşamasında 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu arada 29 Temmuz’da ülkeye giriş yapan zanlının çift PCR testi şartını yerine getirdiği, ülkeye gelmeden önce ve geldikten sonra yaptığı her iki testin sonucunun da negatif olduğu öğrenildi.