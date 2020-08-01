Erkin herkesi üzdü

Onur ULAĞ

Kuzey Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren Türkmenistanlı 42 yaşındaki Erkin Jorayev dün Gönyeli Yağmur Sokak üzerinde bulunan apartmanın girişinde ölü olarak bulundu. Jorayev’in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jorayev’in, apartmanın girişinde bulunan balkonun demirlerine kendisini asarak yaşamına son verdiği belirtildi.

Olay yerinde detaylı inceleme yapıldı

Polisten verilen bilgiye göre; Türkmenistan uyruklu Erkin Jorayev saat 03.00 sıralarında, Yağmur Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında ölü bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri detaylı inceleme yaptı, emare topladı. Polis, yaptığı incelemenin ardından Jorayev’in komşularının ifadesine başvurdu. Soruşturmanın ardından Jorayev’in cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Polis, Jorayev’in kendi yaşamına son verdiğini açıkladı.



