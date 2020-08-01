4 günde 44 uçuş

Suna ERDEN

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Ercan Havaalanı’na 10 uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuşlardan ikisi özel uçak, diğer 8’i ise THY ve Pegasus tarafından yapıldı.

Hava yolları uçuş programına göre ise dört günlük bayram süresince ülkeye toplam 44 uçuş gerçekleştirilecek.

Bayramın ikinci günü olan bugün 10, yarın ve pazartesi günü ise 12’şer uçuş gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda ise hem arife günü hem de bayramın birinci günü uçuş programları oldukça yoğundu. Arife günü olan 10 Ağustos 2019 tarihinde Ercan’a 50 uçak inerken, bayramın ilk günü de 49 uçuş gerçekleştirilmişti.

Kaç uçak nereden geldi?

31 Temmuz-3 Ağustos hava yolu uçuş programına bakıldığında; bayramın birinci günü olan dün ülkeye 10 uçuş gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları’na (THY) ait 4, Pegasus’a ait 4 uçak Ercan’a iniş yaptı. Diğer 2 uçuş ise özel jetler tarafından yapıldı.

Pegasus Hava Yolları 4 uçuştan 1’ini Ankara’dan, 3’ünü ise İstanbul’dan gerçekleştirdi.

THY ise 4 uçuşunu da İstanbul’dan yaptı. Özel jetler ise Gaziantep ve Ankara’dan geldi.

Yoğunluk İstanbul

Bayramın ikinci günü olan bugün de 10 uçuş gerçekleştirilecek. Uçuşlardan 7’sini Pegasus, 2’sini THY, 1’ini ise Anadolujet yapacak.

Pegasus, 7 uçuşundan 3’ünü Adana’dan, birini Ankara’dan, bir diğerini Antalya’dan gerçekleştirecek. Pegasus’un diğer 2 uçuşu ise İstanbul’dan yapılacak.

Anadolujet’in bir uçuşu ise Ankara’dan gerçekleştirilecek. THY ise 2 uçuşunun tümünü İstanbul’dan yapacak.

Bayramın üçüncü gününde ise 12 uçuş gerçekleştirilecek. Uçuşlardan 2’si THY, 2’si Anadolujet, 8’i ise Pegasus tarafından yapılacak.

Pegasus, 8 uçuştan birini Adana, birini İzmir, birini Ankara bir diğerini Antalya, geri kalan 4 uçuşunu da İstanbul’dan yapacak. Andolujet ile THY de İstanbul’dan yolcu getirecek.

Dört büyük ilden uçuş yapıldı

Bayramın son günü de 12 uçuş gerçekleştirilecek. Uçuşlardan biri Anadolujet, 3’ü THY, 8’i Pegasus tarafından gerçekleştirilecek. Pegasus, uçuşlardan birini Antalya, birini Ankara, birini Adana bir diğerini İzmir’den yapacak. Geriye kalan 4 uçuş ise İstanbul’dan gerçekleştirilecek.

THY ise 3 uçuşunu İstanbul’dan yapacak. Anadolujet’in bir uçuşu ise İstanbul’dan yapılacak..