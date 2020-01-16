Soner Olgun kendine has yorumu ile Girne’nin en gözde mekânlarından Merit'te sahne aldı

Soner Olgun kendine has yorumu ile güzel bir Cumartesi gecesi yine sevenleriyle Girne’nin en gözde mekânlarından olan Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahne aldı.

Alkışlar arasında sevenlerini selamlayarak sahnedeki yerini alan Soner Olgun, geceye tüm enerjisiyle başladı. Repertuvarına eklediği birbirinden eşsiz parçaları sevenleri için seslendiren Olgun, dinleyenlerini başarılı yorumuyla mest etti.

Yaklaşık 3 saat süren ve her dakikası unutulmaz geçen konserde enerji hiçbir zaman düşmedi. Soner Olgun ve eşi Özlem Olgun’un romantik parçalar eşliğinde yaptıkları muhteşem düetleri Letafet Lounge Bar misafirlerine duygu dolu anlar yaşattı.

Cem Karaca, Barış Manço, Zülfü Livaneli ve Ahmet Kaya gibi Türk müziğinin en önemli sanatçılarının unutulmaz parçalarını, güçlü yorumuyla başarılı bir şekilde seslendiren Soner Olgun’a, dinleyenleri her parçaya büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Soner Olgun 25 Ocak Cumartesi gecesi tekrardan Merit Park Letafet Lounge’da sevenleriyle buluşacak.



