Ünlü sanatçıya ‘sevgi seli’

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy uzun bir aradan sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Merit Lefkoşa Hotel’de sahne aldı. Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi, büyük bir coşkuyla muhteşem şarkılarını seslendirdi, 29 Ekim kutlamasını adeta şölene çevirdi.

Yoğun istek üzerine 29-30 Ekim tarihlerinde, 2 gece üst üste Merit Lefkoşa'da sahneye çıkan Muazzez Ersoy, "Pandemi elinden ne geliyorsa yaptı. Bizi ayrı düşürdü, uzaklaştırdı. Sahnemi özledim, müziği özledim, sizleri özledim, Kıbrıs'ı özledim. Özledim de özledim!" deyince salonda hem kahkaha hem de alkış koptu.

13’üncü yıl kutlaması

Bu arada Merit Lefkoşa Hotel’in 13. Hizmet yılı Muazzez Ersoy’un da katılımıyla kutlandı.

Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Cem Toker, Merit Lefkoşa Genel Müdürü Mine Gürses ve diğer yetkililerle birlikte 13’üncü Yıl pastasını kesen Muazzez Ersoy iyi dileklerini belirtti. Muazzez Ersoy “Merit’in hizmet kalitesini çok beğeniyorum ve tüm yöneticilerle çalışanlarını kutluyorum” dedi.

Ünlü sanatçı, gecenin sonunda Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşını, ellerinde Türk ve Kıbrıs bayraklarıyla tüm salonla birlikte seslendirdi.

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Merit Lefkoşa’nın 13’üncü kuruluş yıldönümü pastası, Merit Otelleri Yönetim Kurulu başkanı Cem Toker, Merit Lefkoşa Genel Müdürü Mine Gürses ve diğer yöneticilerin yanı sıra Muazzez Ersoy’un katılımıyla kesildi.

