KKTC’de bir karşılığı yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın alım gücünün yerlerde süründüğünü savunarak, bunun sosyal ve ekonomik açıdan çöküş olduğunu savundu.

Türkiye’nin çizdiği yeni ekonomik modelin KKTC’de hiçbir karşılığının olmadığını öne süren Erhürman, “Farkında olmadan memleket zaten dövize geçti” dedi.

Erhürman, stabil para birimine geçişin artık konuşulması gerektiğini ifade etti.

Halkın günlerdir akaryakıt istasyonlarında eziyet çektiğini kaydeden Erhürman, plan ve program yapılmadığı için söz konusu durumlarla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Döviz yükseldiğinde yüzleri güldüren tek durumun, güneyden gelen kişilerin ülkeye döviz girdisi sağlaması olduğunu ifade eden Erhürman, alınan kararlarda ekonomik aklın olmadığını savundu.

En basit konuları bile yönetemeyen bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu öne süren Erhürman, alınan kararlarda hukuki akılda da bir sorun olduğunu iddia etti.

“Devlet otoritenizi yerle bir ettiniz”

“Bir başbakanın ricacı olması çok anlaşılır bir şey değildir” diyen Erhürman, ‘Kuzeyden benzin alan Kıbrıslı Rumlara ceza yazılması’ konusuyla ilgili de yorum yaptı. Erhürman, şöyle konuştu:

“Siz bu yaptığınızla kamusal otoritenizi sıfırladınız. O kadar mantıksızdı ki kimse uygulamadı. Siz devlet otoritenizi yerle bir ettiniz. Siz söylersiniz, herkes bildiğini okur. Memleketin getirildiği nokta bu.”

İsimlerin değiştiğini fakat zihniyetin değişmediğini savunan Erhürman, “Karar olsun diye bir şeyler söylüyorsunuz ama gerçek hayatta hiçbir karşılığı yok” ifadelerini kullandı.

“Sağlık üst kurulu yıpratıldı”



Sağlık üst kurulunun, bu süreçte en çok yıpratılan kurul olduğunu öne süren Erhürman, kurulun karar merci olarak gösterildiğini söyledi. Halkın krizin ortasında, uçurumdan aşağıya itilmek üzere olduğunu savunan Erhürman, şu anda her evin içerisinde sosyal patlama yaşandığını söyledi.

“Bebeğim var ve kara kara düşünüyorum”

Erhürman, “Benim bebeğim var ve kara kara düşünüyorum asgari ücretle geçinen insanlar sütü, bezi nasıl alabiliyorlar? Bütün bunlar zaten her evin içerisinde bir fiil sıkıntıdır. Artık herkesin bunların farkına varması lazım” ifadelerini kullandı.

“Stabil para birimi artık konuşulmalı”

Türkiye Cumhuriyeti’nde, Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin sebebinin anlık sebepler olmadığını belirten Erhürman, bunun bir politika değişikliği olduğunu söyledi.

Stabil para birimine geçme konusunun artık konuşulması gerektiğini ifade eden Erhürman, “Kendi halkımızın alım gücünü nasıl koruyacağım sorusunu sormak zorundayız” dedi.

CTP’den hükümete eğitim eleştirisi

Öte yandan CTP, eğitim sisteminin her alan ve kademesinde eğitim kayıpları yaşandığını ileri sürdü.

Açıklamada, ‘Ulusal Birlik Partisi (UBP) zihniyetleri ve uygulamalarıyla kaosa çevrilen eğitim sisteminin her alan ve kademesinde eğitim kayıpları yaşanıyor.’ iddiasında bulunuldu.

Yükseköğrenimdeki gençlerin kendi kaderlerine terk edildikleri savunulan açıklamada, gençlerin, burslarını ihtiyaç duydukları zamanda alamadıkları, genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 30 düzeyinde olmasının umursanmadığı savunuldu.

GCE-A Level programında okuyan öğrencileri yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararına değinilen açıklamada, Türkiye üniversitelerine girişte GCE-A Level sonuçlarının ortadan kaldırılmasının birçok aileyi olumsuz etkilediğini belirtildi.