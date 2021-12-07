Açlık sınırı Asgari ücretin üstünde

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 4 kişilik bir aile için açlık sınırını 4 bin 835 TL olarak hesapladığını bildirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, hesaplamanın, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin, İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatların ortalamaları alınarak hazırladığını kaydetti.



Bengihan, sendikanın yaptığı çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 40,92 TL, aylık bin 227,60, yetişkin bir erkek için günlük 43,38 TL, aylık bin 301,40 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 45,97 TL, aylık bin 379,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 30,89 TL, aylık 926,70 TL olduğunu belirtti.Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının 4 bin 835 TL olduğunu ifade eden Bengihan, ayni tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücretin 4 bin 324 TL olduğuna işaret etti.